Petinštiridesetletna igralka je v ponedeljek vložila dokumente na drugo okrožno pritožbeno sodišče v Kaliforniji, da bi sodnika Johna Ouderkirka izvzela iz ločitvene zadeve. Pravi, da sodnik ni želel slišati dokazov, ki naj bi bili pomembni za varnost in dobro počutje njenih otrok. O kakšnih dokazih govori, ni znano.

Oskarjeva nagrajenka je dejala, da sodnik ni upošteval dela zakonika kalifornijskih sodišč, ki pravi, da je v najboljšem interesu otroka, da se skrbništvo ne dodeli osebi z zgodovino nasilja v družini. Sodnik se je odločil zavrniti tudi zaslišanje otrok, zato je slavna igralka prepričana, da ji v tem postopku odrekajo pošteno sojenje.

Igralka je Brada Pitta obtožila nasilja

Angelina Jolie je leta 2016 vložila zahtevo za ločitev po konfliktu na zasebnem letu iz Francije v Los Angeles, v katerem je Brada Pitta obtožila nasilnega vedenja do njunega sina Maddoxa, ki je bil takrat star 15 let. Priljubljeni igralec v povezavi z incidentom med preiskavami FBI in socialnih služb ni bil obtožen.

Pravna skupina Brada Pitta je na igralkine obtožbe odgovorila, da je predsedujoči sodnik "v zadnjih šestih mesecih temeljito in pošteno vodil obsežen postopek in po zaslišanju izvedencev in prič sprejel predhodno odločitev in odredbo".

Nekdanja zakonca sta se sprva dogovorila, da bo Ouderkirk kot zasebni sodnik skrbel za podrobnosti primera, ameriška igralka pa je kasneje dejala, da ima sodnik navzkrižje interesov zaradi poslov, ki jih ima z enim od Pittovih odvetnikov.

Situacija s skrbništvom je zapletena

Ni jasno, kakšna je trenutna ureditev skrbništva, ker sodišče zapečati večino spisov. Ko se je ločitveni postopek začel, je Pitt iskal skupno skrbništvo, Jolie pa primarno fizično skrbništvo, kar pomeni, da bi otroci več kot polovico časa živeli z njo. Toda sprejete so bile spremembe, ki niso bile objavljene v javnosti.

Peter Harvey, igralkin odvetnik, ki je seznanjen s primerom, a ni neposredno vpleten, je dejal, da igralka "podpira skupno skrbništvo", a je situacija zapletena.

Angelina Jolie je še obljubila, da se bo pritožila na končno odločitev, ki jo je v tem primeru sprejel Ouderkirk, poročajo ameriški mediji.

