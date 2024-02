Se oskarjevka ločuje? Njenega moža že mesece ni na spregled.

Avstralsko-ameriška igralka Cate Blanchett je ob prihodu na podelitev nagrad bafta dvignila precej obrvi in sprožila val govoric, da v njenem zakonu škriplje. Na levem prstancu namreč ni bilo opaziti poročnega prstana, ampak je na tem prstu nosila drug, sicer zelo razkošen smaragdni prstan. Prav tako je na podelitev prišla brez moža Andrewa Uptona, s katerim sta se poročila leta 1997.

Igralka je na podelitvi nagrad bafta namesto poročnega nosila drug prstan. Foto: Guliverimage

Govorice o težavah v njunem zakonu so toliko glasnejše, ker zakoncev skupaj v javnosti niso opazili že vse od avgusta lani, ko sta bila na počitnicah na Ibizi, prav tako pa 54-letna igralka na več dogodkih v zadnjih mesecih ni nosila poročnega prstana.

Dodatno olje na ogenj priliva dejstvo, da sta pred kratkim začela prodajati svoje domovanje v Melbournu, ki sta ga kupila leta 2006, po drugi strani pa imata še vedno posestvo v angleški grofiji Sussexx, poroča tabloid Daily Mail.

Cate Blanchett in Andrew Upton leta 2017 Foto: Profimedia

V zakonu, ki je do zdaj veljal za enega najbolj trdoživih v Hollywoodu, so se jima rodili trije sinovi, ki imajo zdaj 22, 19 in 16 let, leta 2015 pa sta posvojila še hčerko.

Oglejte si še: