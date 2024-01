Sienna Miller pri 42 letih povila drugega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka in njen partner sta se razveselila deklice.

Igralka Sienna Miller in njen partner, prav tako igralec Oli Green, sta dobila prvega skupnega otroka, poroča Daily Mail, ki je objavil tudi fotografije 42-letne igralke in 15 let mlajšega Greena na sprehodu z naraščajem.

Oli Green in Sienna Miller na finalu turnirja Roland Garros leta 2022. Foto: Guliverimage

Sienna Miller je že decembra razkrila, da z Greenom pričakuje deklico. To je njena druga hči, iz razmerja z igralcem Tomom Sturridgom ima desetletno hčer Marlowe.