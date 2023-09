Na rdeči preprogi pokazala nosečniški trebušček #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Londonu se je začel tradicionalni teden mode, ki so ga v torek zvečer odprli z zabavo v organizaciji revije Vogue. Tam se je na rdeči preprogi trlo zvezdniških obrazov iz sveta mode in estrade, oči pa so bile uprte predvsem v igralko Sienno Miller. Ta je za Voguov dogodek izbrala dvodelno opravo modne hiše Schiaparelli, ki je razkrivala njen nosečniški trebušček.

Kreativni direktor Schiaparellija Daniel Roseberry je ob tem za revijo Vogue poudaril, da ga pravila in mnenja, kako naj bi se ženske oblačile, ne zanimajo. "Siennina odločitev za našo obleko nam je v čast," je dejal.

Z drzno opravo je Sienna Miller tako nadaljevala trend, ki ga je začela popzvezdnica Rihanna. Ta je tako med prvo kot drugo nosečnostjo s ponosom nosila in kazala zaobljeni trebuh, ob tem pa večkrat poudarila, da ji ni mar za nosečniška oblačila in da svojega spreminjajočega se telesa ne namerava skrivati.