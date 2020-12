Po 15 letih spregovorila o varanju: "Bila sem v šoku"

V intervjuju za The Daily Beast, ki ga povzema tudi portal Fox News, je 38-letna Sienna Miller spregovorila o škandalu, v katerem se je znašla pred 15 leti, ko je bila stara komaj 23. Takrat je bila do ušes zaljubljena v igralca Juda Lawa, ki ga je leta 2004 spoznala na snemanju filma Alfie.

A le leto kasneje, ko sta bila še skorajda sveže zaljubljena in zaročena, je iz tabloidov izvedela, da jo njen srčni izbranec vara. Sledili sta razdrtje zaroke in zelo težko obdobje, ko je imela strto srca, a ravno nastopala v igri Williama Shakespeara As You Like It.

Foto: Reuters

"Znašla sem se pred veliko preizkušnjo, za katero sem upala, da je ne bom nikoli doživela. Če se ti srce zlomi pred očmi javnosti, je težko že zjutraj vstati iz postelje, kaj šele vsak večer stati pred 800 ljudmi. To je zadnja stvar, ki jo želiš početi," je razkrila 38-letna zvezdnica. "Bilo je res težko. In po vrhu vsega je bilo ravno sredi največje norije s paparaci, prav v Londonu pa je bilo takrat najhujše. In vedeli so, kje bom vsak večer."

Tedne, ki so sledili novici, da jo je Jude varal, je preživljala na nekakšnem avtopilotu, je dodala. "Približno šestih tednov po tej izkušnji se skorajda ne spominjam. Ljudje, ki so takrat prihajali k meni, so mi povedali, da smo večkrat večerjali skupaj, a se tega sploh ne spomnim. Tako zelo sem bila v šoku. In to ravno takrat, ko se je vse šele dobro začenjalo zame. Stara sem bila komaj 23 let. A če preživiš nekaj takšnega, se ti nato zdi, da boš lahko preživel karkoli."

Foto: Reuters

Štiri leta kasneje je Sienna kljub vsemu Judu dala še eno priložnost, leta 2011 pa sta se dokončno razšla, še piše portal People. Lepa igralka se je nato začela videvati z igralcem Tomom Sturridgeem, s katerim ima tudi osemletno hčerko Marlowe, a se po štirih letih zveze razšla tudi z njim. Nazadnje je bila v razmerju z urednikom Lucasom Zwirnerjem, po poročanju britanskih tabloidov pa se tudi to končalo.

