Spregovorila o škandalu, ki ji je uničil življenje

V intervjuju s prijateljico Natalie Manuel Lee za njeno serijo na omrežju YouTube Now With Natalie je Jordyn Woods znova spregovorila o škandalu, ki je za vedno pretrgal njene tesne vezi z družino Kardashian in ki jo je pred letom in pol postavil v središče medijske pozornosti. Povedala je, da je dolgo čutila sram in da se je težko sprijaznila s tem, da je ravnala narobe.

"Spominjam se, da sem sedela sama v temni sobi in da nisem pravzaprav imela nikogar … Lahko sem se pogovarjala z družino, lahko sem se pogovarjala s tabo, a počutila sem se, kot da nimam nikogar," se 23-letna manekenka spominja tednov po tem, ko je v javnost prišla novica, da se je zapletla s takratnim partnerjem Khloe Kardashian Tristanom Thompsonom. Takrat je bila njena najboljša prijateljica Khloejina sestra Kylie Jenner, prijateljevali sta kar deset let in nekaj časa sta celo živeli skupaj. Izguba tega prijateljstva je bila zelo boleča tako za Jordyn kot za Kylie, so za US Weekly že pred časom razkrili viri.

"Najlažje si je razbijati glavo s tem, kaj vse bi lahko naredil drugače. A ne moreš se oklepati tega, kaj bi lahko ali bi moral storiti. Preprosto moraš sprejeti to, kar se je res zgodilo, in šele potem lahko preboliš. Ampak mislim, da šele takrat, ko se lahko otreseš sramu, se lahko potem naučiš zares sprejeti tudi to, kar se je zgodilo," je v intervjuju še povedala Jordyn.

Zaradi sramu in krivde se je za precej časa skrila pred svetom ter od sebe odrinila še tistih nekaj ljudi, ki so ji hoteli stati ob strani, je priznala. "Vse sem izbrisala iz telefona. Nisem odgovarjala nikomur … Od sebe sem odrinila ljudi, ki jih ne bi smela odriniti od sebe. A preprosto nisem vedela, komu lahko zaupam. Vse v mojem življenju se je spremenilo."

Počasi je potem vendarle začela sprejemati resničnost in sestavljati koščke svojega življenja nazaj v celoto. Povedala je še, da obžaluje, da je prizadela ljudi, ki jih je imela rada, ter da je tako svoji družini kot drugim vpletenim družinam povzročila trpljenje. Leto in pol kasneje je tudi v srečni zvezi, pravzaprav je na družbenem omrežju Instagram pravkar naznanila veselo novico, namreč da sta se s fantom, košarkarjem Karlom-Anthonyjem Townsom, zaročila.