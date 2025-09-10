Svarilo Američanom: To prihaja. Pripravite se.

Umetna inteligenca bo v ZDA ustvarila kastni sistem. Na vrhu bodo tehnološki baroni, ki bodo imeli v svojih rokah nesluteno moč in bogastvo, na dnu pa vsi drugi ljudje, Američane svari Senator iz Missourija Josh Hawley.

Republikanski senator Josh Hawley je enega od njegovih do zdaj najostrejših napadov na tehnološke mogočneže iz Silicijeve doline sprožil v govoru na letošnji Nacionalni konferenci konservativcev v Washingtonu.

Neznanska moč tehnobaronom, oslabitev vseh drugih?

Hawley trdi, da bo nenadzorovan napredek tehnologije umetne inteligence dal še nikoli videno moč majhni eliti t. i. tehnoloških baronov, hkrati pa bo vzel moč ameriškemu delavskemu razredu, piše britanski medij Unherd.

Vozniki tovornjakov, blagajniki in zaposleni v storitvenem sektorju se tako lahko po Hawleyju znajdejo v svetu, v katerem jih bodo izpodrinili stroji. Polovica delovnih mest v storitvenem sektorju bi tako lahko izginila v petih letih. Samovozeči tovornjaki na drugi strani ogrožajo preživetje voznikov tovornjakov.

Nova vrsta kastnega sistema

"Od kod točno naj bi prišla nova delovna mesta? Bo šlo za pometanje tal v podatkovnih centrih? Rudarjenje redkih zemelj na Grenlandiji? Kakšno prihodnost točno obljublja tehnološki eliti?" se sprašuje senator.

Bo v ZDA res zavladal kastni sistem, v katerem bodo na vrhu tehnološki milijarderji, kot je Elon Musk. Foto: Guliverimage

"Najmočnejši ljudje v ZDA bodo močnejši kot kdaj koli prej. /…/ Soočili se bomo z novo vrsto kastnega sistema – gensko spremenjeni, 'popolni' ljudje bodo vladali nepopolnim, vse s pomočjo najmočnejše tehnologije, ki jo je človeštvo do zdaj poznalo," svari.

Hawley proti transhumanistični ideologiji

Hawley, ki je v kongresu eden najbolj odkritih kritikov velikih tehnoloških podjetij, je vodilna podjetja za umetno inteligenco obtožil, da svoje ambicije prikrivajo z vzvišeno retoriko, medtem ko zasledujejo to, kar je opisal kot transhumanistično ideologijo, tj. prepričanje, da lahko tehnologija ljudem omogoči, da presežejo svoje meje, celo samo smrtnost.

Da bi ponazoril svojo trditev, se je Hawley skliceval na Ep o Gilgamešu ter angleškega pisatelja in filozofa Aldousa Huxleyja ter dejal, da je bilo prizadevanje za nesmrtnost vedno skušnjava, ki se konča v propadu. "Za starodavno občinstvo je nauk zgodbe o Gilgamešu jasna. Naša človečnost je povezana z našo smrtnostjo. Naše dostojanstvo je povezano z našo krhkostjo."

Zakoni proti Silicijevi dolini

Senator je že predstavil več zakonov, osredotočenih na umetno inteligenco, in prejšnji mesec dejal, da začenja preiskavo generativnih izdelkov umetne inteligence podjetja Meta. Preiskoval bo predvsem to, ali škodujejo otrokom.

Hawley trdi, da bi umetna inteligenca morala služiti ljudem, ne obratno. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Hawley je kot predsednik pododbora za kriminal in boj proti terorizmu pri pravosodnem odboru senata pozval Meto, naj preda dokumente, povezane s poročilom, v katerem je navedeno, da je Metinim robotom umetne inteligence omogočil čutne in romantične pogovore z otroki.

Varovala pred uporabo umetne inteligence

Na Nacionalni konferenci konservativcev pa je pozval še k obsežnim reformam za omejitev tehnologije, vključno z novimi lastninskimi pravicami do osebnih podatkov, strožjimi varovali pred uporabo umetne inteligence s strani otrok in strožjim nadzorom nad tem, kako se sistemi uporabljajo na delovnem mestu.

Hawley je pozval tudi k temu, da se določene službe – od vožnje do zagotavljanja zdravniških nasvetov – rezervirajo izključno za ljudi, da bi preprečili tisto, kar vidi kot nevarno erozijo človeške odgovornosti. "Umetna inteligenca bi morala služiti ljudem, ne obratno," trdi.