A. Ž.

Sreda,
10. 9. 2025,
12.08

Svarilo Američanom: To prihaja. Pripravite se.

Republikanski senator Josh Hawley je eden največjih kritikov tehnoloških milijarderjev iz Silicijeve doline.

Republikanski senator Josh Hawley je eden največjih kritikov tehnoloških milijarderjev iz Silicijeve doline.

Foto: Guliverimage

Umetna inteligenca bo v ZDA ustvarila kastni sistem. Na vrhu bodo tehnološki baroni, ki bodo imeli v svojih rokah nesluteno moč in bogastvo, na dnu pa vsi drugi ljudje, Američane svari Senator iz Missourija Josh Hawley.

Republikanski senator Josh Hawley je enega od njegovih do zdaj najostrejših napadov na tehnološke mogočneže iz Silicijeve doline sprožil v govoru na letošnji Nacionalni konferenci konservativcev v Washingtonu.

Neznanska moč tehnobaronom, oslabitev vseh drugih?

Hawley trdi, da bo nenadzorovan napredek tehnologije umetne inteligence dal še nikoli videno moč majhni eliti t. i. tehnoloških baronov, hkrati pa bo vzel moč ameriškemu delavskemu razredu, piše britanski medij Unherd.

Bo v ZDA res zavladal kastni sistem, v katerem bodo na vrhu tehnološki milijarderji, kot je Elon Musk.

Hawley trdi, da bi umetna inteligenca morala služiti ljudem, ne obratno.

