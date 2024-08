Podjetji PharmaHemp in T&L sta začeli sodelovati leta 2022 z namenom razvoja naprednih kozmetičnih izdelkov in medicinskih pripomočkov. Skupaj razvijata napredne hidrokoloidne, plastisolne in mikroiglične obliže, ki bodo vsebovali prečiščene izvlečke iz konoplje. Ti obliži bodo omogočili širši spekter učinkovitosti pri raznovrstnih kožnih težavah, so pojasnili v podjetju PharmaHemp.

Pobudo so dali Južni Korejci

Pobuda za sodelovanje je prišla iz T&L, je v izjavi za medije po podpisu memoranduma dejal direktor razvoja v PharmaHemp Boštjan Jančar. To južnokorejsko podjetje s približno 200 zaposlenimi se ukvarja z izdelavo obližev in podobnih izdelkov za zdravljenje kožnih anomalij. Za to so se odločili glede na veliko število raziskav o povezavi med konopljo in kožnimi anomalijami.

Tukaj pa so po besedah Jančarja naleteli na prvo oviro, saj v Južni Koreji uporaba konoplje, kanabidiola (CBD) oziroma kakršnegakoli kanabinoida za vse namene ni dovoljena. Posledično so nekaj let iskali partnerje v ZDA, kasneje pa so ocenili, da bi bilo za sodelovanje primernejše podjetje iz Evrope. "Našli so tri podjetja, med katerimi smo bili tudi mi, in v končni fazi so izbrali nas," je dejal Jančar.

Nov obrat bo dal delo 35 ljudem

T&L trenutno končuje prvo fazo štiri milijone evrov vredne investicije in postavitev novega proizvodnega obrata v Mariboru. Z obratom se bo odprlo 35 delovnih mest, poleg proizvodnih in administrativnih delavcev bodo iskali tudi visoko usposobljen kader za delo v laboratoriju. Po načrtih bo objekt dokončan in pripravljen za delo februarja oziroma marca prihodnje leto, prve obliže iz tega obrata pa bi lahko na trg poslali septembra 2025, je pojasnil Jančar. V drugi fazi v T&L načrtujejo dodatno desetmilijonsko investicijo za širitev proizvodnje.

Po načrtih bo objekt v Mariboru dokončan in pripravljen za delo februarja oziroma marca prihodnje leto, prve obliže iz tega obrata pa bi lahko na trg poslali septembra 2025, je pojasnil Boštjan Jančar. Foto: STA

Kot je ob podpisu memoranduma dejal direktor T&L Jun So Čoj, so se za Slovenijo odločili zaradi njene geostrateške lege, dobro razvite infrastrukture in inovativne, visoko usposobljene delovne sile. "V T&L smo prepričani, da lahko prek sodelovanja s PharmaHemp z izdelki za nego kože z dodanim CBD postanemo vodilni na področju zdravstvene oskrbe s CBD," je dejal.

Han: Mejnik v gospodarskih vezeh med Slovenijo in Južno Korejo

Podpisa memoranduma o sodelovanju na področju nadaljnjega razvoja in proizvodnje v Sloveniji se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Po besedah ministra podpis memoranduma ne predstavlja le ključnega dokumenta za obe podjetji, temveč tudi pomemben mejnik v gospodarskih vezeh med Slovenijo in Južno Korejo.

"Kot minister se zavedam priložnosti, ki jo ponuja sodelovanje z Južno Korejo, s katero delimo kar nekaj skupnih vrednot – trdo delo, inovativnost in vizijo prihodnosti," je v nagovoru dejal Han.

Podpisa memoranduma o sodelovanju na področju nadaljnjega razvoja in proizvodnje v Sloveniji se je udeležil tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han. Foto: STA

Podjetje PharmaHemp s sedežem v Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 2007 ter se ukvarja s proizvodnjo surovin in izdelkov iz konoplje. Večino konoplje uvozijo iz Hrvaške, nekaj pa je dobijo tudi iz Slovenije. Podjetje trenutno zaposluje okoli 25 ljudi. Južnokorejski T&L je bil ustanovljen leta 1998. Specializiran je za proizvodnjo medicinskih izdelkov iz polimerov. Leta 2023 so odprli evropsko podružnico T&L Europe s sedežem v Ljubljani.