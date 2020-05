CBD izdelki iz certificiranega podjetja PharmaHemp zdaj tudi v Sloveniji

PharmaHemp je uspešno in hitro rastoče podjetje, ki proizvaja različne vrste CBD kapljic in past, kozmetične izdelke ter izdelke za osebno nego z izvlečki industrijske konoplje. V zadnjem času se v podjetju usmerjajo tudi v razvoj inovativnih visoko učinkovitih izdelkov s CBD. Izjemno dejavni so na področju raziskav – trenutno potekata preverjanje učinkovitosti PharmaHempovih izdelkov v klinični študiji in razvojno-raziskovalni projekt Nova generacija ekstraktov iz konoplje za naravno kozmetiko. V lanskem letu je sicer v večini izvozno podjetje PharmaHemp prejelo laskavi naziv najuspešnejšega srednjega podjetja v Sloveniji, letos pa prihaja z izdelki iz industrijske konoplje tudi na domač, slovenski trg.

Leta 2007 ustanovljeno podjetje PharmaHemp je danes globalno izvozno podjetje in eno izmed vodilnih evropskih ponudnikov CBD izdelkov, pridobljenih iz industrijske konoplje. Izdelke izvažajo v več kot 65 držav po vsem svetu, na slovenskem trgu pa se prvič pojavljajo z letošnjim letom.

PharmaHemp CBD kapljice v oljčnem olju 5 %, še vedno najbolj prodajani in hkrati prvi izdelek PharmaHemp iz leta 2011.

V podjetju zaposlujejo visoko kvalificiran kader v relevantnih strokah, kot so farmacija, kozmetična in živilska industrija, kemijsko inženirstvo, mikrobiologija ter pravo. Aktivno sodelujejo z domačimi in tujimi priznanimi institucijami, kot so Institut Jožef Stefan, Fakulteta za farmacijo (Univerza v Ljubljani), Inštitut za kemijsko tehnologijo v Pragi ter Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo v UKC Ljubljana. Trenutno je podjetje PharmaHemp glavni projektni partner v razvojno-raziskovalnem projektu Nova generacija ekstraktov iz konoplje za naravno kozmetiko, ki ga financirata RS in EU. V podjetju so tudi v zaključni fazi klinične študije, kjer preverjajo učinkovitost oziroma strokovno - "biološko uporabnost" vodotopnih in oljnatih PharmaHemp CBD kapljic.

Poleg že uveljavljenih izdelkov, kot so PharmaHemp CBD kapljice, paste, mazila in drugi kozmetični izdelki ter izdelki za osebno nego, v podjetju velik poudarek namenjajo razvoju inovativnih formulacij, s čimer so že vrsto let v samem vrhu hitro rastočega trga CBD izdelkov. Industrijska konoplja, ki jo uporabljajo za proizvodnjo izvlečka, je vzgojena ekološko in skladno s smernicami o dobri kmetijski ter nabiralni praksi (ang. GACP) v lokalnem okolju. Rastlino obdelajo s posebnim postopkom, superkritično CO2 ekstakcijo, ki omogoča pridobivanje izvlečka z visoko vsebnostjo CBD in širokim naborom drugih pomembnih kanabinoidov. Uporaba izvlečkov, ki vsebujejo poleg kanabidiola (CBD) tudi druge kanabinoide, kot so CBDA (kislinska oblika CBD), CBDV (kanabidivarin), CBG (kanabigerol), CBGA (kislinska oblika CBG), CBN (kanabinol) in kanabikromen (CBC), ter terpene, ki dajejo izdelkom iz konoplje značilen vonj, v zadnjem času močno izpodriva izdelke, ki vsebujejo zgolj CBD. Znanstvene študije so namreč že dokazale, da je skupno učinkovanje teh naravnih snovi bistveno boljše od učinkov samega CBD, kar strokovno poimenujemo sinergizem.

PharmaHemp CBD kapljice z vitamini so najnovejši izdelki, kjer se učinki CBD in preostalih pomembnih kanabinoidov komplementarno dopolnjujejo s skrbno izbranimi tremi vitamini.

Podjetje PharmaHemp je tudi eno redkih, kjer je proizvodnja končnih izdelkov certificirana skladno s standardi dobre proizvodne prakse (ang. GMP). Za zagotavljanje kakovosti PharmaHemp izdelkov v podjetju skrbijo tudi z rednim preverjanjem vsebnosti onesnažil, kot so pesticidi, težke kovine ter mikrobiološki parametri v vhodnih surovinah in končnih izdelkih. Poleg tega so leta 2016 vzpostavili analizni laboratorij PharmaHemp Laboratories , kjer se vsaka serija končnih izdelkov testira na vsebnost desetih najpomembnejših kanabinoidov. V letošnjem februarju so tako brez težav uspešno prestali obširen inšpekcijski pregled ameriške agencija za hrano in zdravila FDA.

Zagotavljanje kakovosti izdelkov je v podjetju PharmaHemp ključnega pomena.

Podjetje PharmaHemp z delovanjem, ki vključuje upoštevanje strogih zahtev ISO standardov in zakonodaje, ter nenehnim iskanjem nečesa novega in boljšega danes ponuja izjemno pestro paleto visoko kakovostnih PharmaHemp CBD izdelkov, ki vsebujejo širok nabor kanabinoidov. Podjetje že vrsto let proizvaja PharmaHemp CBD kapljice , paste in mazila, ki veljajo za skupino pionirjev. V zadnjem času pa se uveljavljajo tudi posebne naravne kozmetične linije, kot sta linija krem za telo Dr. Kent in linija izdelkov za nego obraza Mikka . Veliko pozitivnih odzivov so v podjetju PharmaHemp prejeli tudi za izdelke Elixir za ustno higieno (zobna pasta in ustna voda) ter najnovejšo linijo za male hišne ljubljenčke, imenovano Poor Doog Charlie, ki je ime dobila po simpatičnem psičku.

Nekaj najboljšega je zdaj na voljo tudi za vaše ljubljenčke.

PharmaHemp s svojimi izdelki zadovoljuje pričakovanja številnih potrošnikov, zdaj pa jih lahko po časovno omejeni 20 odstotkov znižani promocijski ceni na spletni strani podjetja PharmaHemp kupite in preizkusite tudi vi.

Široka paleta PharmaHemp izdelkov s širokim naborom kanabinoidov za najboljše počutje.