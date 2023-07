"Bila je dovolj nora, da je rekla da," je zapisal Hogan, čigar pravo ime je Terry Gene Bollea.

Ima dva odrasla otroka

69-letni rokoborec Hulk Hogan je bil pred tem med letoma 1983 in 2009 poročen z Lindo Hogan, s katero ima tudi dva odrasla otroka – 35-letno hčer Brooke in 33-letnega sina Nicka. Linda je leta 2011 izdala avtobiografijo z naslovom Wrestling the Hulk: My Life Against the Ropes, v kateri je zapisala, da jo je nekdanji mož fizično zlorabljal. Hogan je njene obtožbe zanikal in proti njej vložil tožbo zaradi klevetanja.

Med letoma 2010 in 2021 je bil poročen še z vizažistko Jennifer McDaniel.

Pred kratkim je v podkastu This Past Weekend razkril, da je nehal piti, da bi ohranil trenutno razmerje. "Vse slabo, kar se mi je zgodilo, vključno z obema ločitvama, je bilo povezano z alkoholom," je dejal.

Hogan sicer velja za najbolj priznanega rokoborca na svetu in najbolj priljubljenega rokoborca osemdesetih let. Svojo kariero je začel leta 1977, svetovno znan pa je postal po tem, ko je leta 1983 podpisal pogodbo s Svetovno rokoborsko zvezo (WWF, zdaj WWE). Uradno se je upokojil leta 2012, ko je ugotovil, da se njegovo telo ni več zmožno boriti.

