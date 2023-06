Nicole Scherzinger se je zaročila na idilični lokaciji

Osemintridesetletni nekdanji škotski igralec ragbija in model Thom Evans je svoje dolgoletno dekle zaprosil na njenih domačih Havajih. Nekdanja pevka skupine The Pussycat Dolls ter plesalka in televizijska osebnost Nicole Scherzinger je v poroko privolila, kar je zapisala tudi na Instagramu in priložila fotografije zaroke.

Nekdanji igralec ragbija Evans, ki je moral pri le 24 letih zaradi poškodbe vratu zgodaj končati kariero, je svojo zaročenko zaročil z diamantnim prstanom, tudi on pa je na družbenem omrežju v svoji objavi zapisal: "Moja za vedno."

Par, ki trenutno dopustuje na Havajih, se je spoznal leta 2019 v oddaji The X Factor: Celebrity, leta 2020 pa sta svojo zvezo tudi javno potrdila. Skupaj sta se v zadnjih letih pojavila na več dogodkih, prav tako na družbenih omrežjih redno objavljata skupne fotografije, zelo intenzivno pa naj bi se že dlje časa pogovarjala tudi o skupni prihodnosti.

Pod objavami so se čestitkam paru pridružile številne znane osebnosti, med njimi supermodel Naomi Campbell, igralka Rebel Wilson in Sarah Hyland ter dedinja Paris Hilton in drugi.

Petinštiridesetletna glasbenica Scherzinger, ki 29. junija praznuje rojstni dan, je leta 2021 za The Times spregovorila o težavah, ki jih je imela v preteklih zvezah: "Vsekakor sem šla skozi določen delež negotovosti, s katerim sem se borila, in šla tudi skozi izzive in odnose – in kar te ne ubije, te naredi močnejšega," je povedala v intervjuju.

V preteklosti je bila Nicole Scherzinger v dolgoletni zvezi z dirkačem formule ena Lewisom Hamiltonom, tenisačem Grigorjem Dimitrovom in rockerjem Nickom Hexumom. Evans pa je bil v zvezi z manekenko, igralko in televizijsko osebnostjo Kelly Brook, igralko Jessico Lowndes ter pevko in igralko Caggie Dunlop.

Preberite še: