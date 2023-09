Olimpijski prvak se je poročil. Bo njegov priimek zdaj predolg?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jakob Ingebritsen se je poročil in spremenil priimek.

Par je o tem obvestil medije takoj po poročnem obredu v Drammnu, svoje sledilce pa je obvestil na Instagramu prek skupnega profila, kjer imata že 116.000 podpornikov.

Odličnega atleta čaka le še uradna registracija spremembe priimka, mediji pa so se že začeli spraševati, ali bo nov priimek Asserson-Ingebrigtsen predolg za zapis na startnih številkah, ki jih bo v prihodnje nosil na mitingih in tekmovanjih.

Na Norveškem je v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno, da možje svojim priimkom najprej dodajo ženine priimke.

Čas spremembe na uradu za vpis prebivalstva traja od enega dneva pri porokah in dvodelnih priimkih do štirih tednov pri zahtevnejših primerih.

Triindvajsetletni tekač je nosilec zlate olimpijske kolajne na 1500 m v Tokiu, avgusta na svetovnem prvenstvu v Budimpešti pa je osvojil srebro na 1500 m in zlato na 5000 m. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Eugenu je osvojil zlato medaljo na 5000 m in srebrno na 1500 m. Ima tudi več kolajn z evropskih in dvoranskih prvenstev.

