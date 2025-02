Najbolj stroge mame so rojene v teh znakih horoskopa

Starševski pristop se razlikuje od osebe do osebe, za tri nebesna znamenja pa velja, da brezmejno verjamejo v red in disciplino.

Devica

Matere, ki lahko istočasno preverjajo domačo nalogo, kuhajo zdravo večerjo in kritično preverjajo urejenost otroških sob, so skoraj zagotovo rojene v znamenju device. Pri devicah ni izgovorov – vse mora biti urejeno pravočasno in tako, kot je treba. Na laganje o domači nalogi ob njih niti ne pomislite, ker bodo laž razkrile hitreje kot najsposobnejši detektiv. Mame device so resnično stroge, a njihovi otroci odrastejo v odgovorne in organizirane ljudi.

Kozorog

Mama kozoroginja ne bo nikoli popustila – pravila so pravila in jih ne morete kršiti le zato, ker imate "slab dan". To so matere, ki pri vzgoji otrok poudarjajo delovne navade, disciplino in uspeh. Zamujanje v šolo? Ne pride v poštev. Slabe ocene? Raje se hitro domislite načina, kako jih popraviti. Za strogo fasado mam kozoroginj pa se skriva srce, ki želi le poskrbeti za prihodnost svojih otrok in jih pripraviti na resnični svet.

Škorpijon

Mami škorpijonki nikar ne prikrivajte resnice, saj bo laž začutila na kilometre daleč. Škorpijonke so stroge, pronicljive in neuklonljive mame, ki ne prenašajo laži, drame in nespoštovanja. Če vam reče, da nečesa ne smete, ste lahko prepričani, da ima v glavi že sto scenarijev, kaj vse bi lahko šlo narobe. Mame škorpijonke so zaščitniško nastrojene in ne prenašajo neodgovornosti, svoje otroke pa bodo vedno podpirale – če si to zaslužijo.