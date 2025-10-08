Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Sreda,
8. 10. 2025,
20.40

Pripadnice teh znakov pogosto menjajo barvo las

Siol.net

ženska, rdečelaska, lasje, pričeska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Za nekatere ženske je barvanje las kot vremenska napoved – vsak teden kaj drugega. Za kraljice neprestane preobrazbe veljajo pripadnice teh nebesnih znamenj.

Dvojčka

Morda ste zjutraj srečali dvojčico s temnorjavimi lasmi, a ni nujno, da bo tako videti tudi popoldne. To je znamenje, ki obožuje raznolikost, spremembe in igranje z različnimi identitetami. Danes nosi ostro odrezan črn paž, jutri kodre s pastelnimi prameni – za dvojčice so lasje kot igrišče.

Oven

Ženske, rojene v znamenju ovna, v frizerski salon vstopijo kot v akcijskem filmu – odločne, pogumne in impulzivne. Če na kakšni fotografiji opazijo zvezdnico z divje rdečimi lasmi, je zelo možno, da bodo do večera takšne imele tudi one. O tem ne razmišljajo veliko, svojih impulzivnih odločitev pa praviloma tudi ne obžalujejo.

Vodnar

Ekscentrične in ustvarjalne vodnarke so vedno korak pred trendi. Prav one so tiste, ki nosijo rožnate lase, še preden to postane moderno. Njihov slog ne pozna meja, ne estetskih ne kemičnih. Barva njihovih las mora biti takšna, kakršne nima še nihče, če pa se ob tem še svetijo v temi, toliko bolje.

Preverite svoj dnevni horoskop.

