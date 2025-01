Ščuka po 17 točkah izbran še za igralca tedna

Luko Ščuko v dresu Braunschweiga so tik pred koncem koledarskega leta izbrali za najboljšega igralca tedna nemškega prvenstva. Leto 2024 je ob zmagi proti Hamburgu z 91:86 končal s 17 točkami, osmimi skoki ter dvema podajama. Novo koledarsko leto pa je začel z osmimi točkami, 11 skoki in dvema podajama, a tudi s porazom 74:94 proti Bonnu.

Saša Ciani pa je dobil priznanje za novinca tedna konference Missouri Valley. Sicer pa je njegova univerza Illinois-Chicago v prvih dneh leta 2025 zabeležila zmago in poraz. Ciani je na prvi tekmi zbral devet točk, pet skokov in podajo, na drugi pa deset točk, šest skokov in podajo.

Foto: Aleš Fevžer V ligi Aba je zanimiv slovenski derbi med Cedevito Olimpijo in Krko šele po podaljšku s 84:82 dobila Olimpija. Jaka Blažič je za Ljubljančane dosegel 17 točk, sedem skokov in dve podaji. Rok Radović je prispeval deset točk, tri skoke in podajo. Na drugi strani je Jan Špan zbral 13 točk, dva skoka in pet podaj, Miha Cerkvenik je dodal 15 točk in devet skokov. Tibor Mirtič je v Stožicah dosegel 14 točk in šest skokov, tri dni prej pa je proti Heliosu zbral kar 20 točk, 11 skokov in dve podaji. A tudi njegov dvojni dvojček ni bil dovolj za zmago, saj so bili Domžalčani boljši s 95:85. Klemen Prepelič je bil zaradi bolezni primoran izpustiti dvoboj proti Budućnosti.

V španski ligi je Bilbao Zorana Dragića z 82:74 premagal Andoro in s 75:86 klonil proti Tenerifeju. Dragić je proti Andori dosegel 14 točk ter sedem skokov. Dva poraza proti Valencii in Gironi je z Lleido doživel Edo Murić. Kapetan slovenske reprezentance je bil razpoložen proti Valencii, ko je 15 točkam dodal še pet skokov. S polovičnim uspehom se je morala zadovoljiti tudi Gran Canaria, slovenski Američan Mike Tobey je ob zmagi 97:82 nad Granado zbral 18 točk in šest skokov.