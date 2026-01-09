Manchester City za 72 milijonov evrov pripeljal Semenya

Manchester City se je pred nadaljevanjem sezone angleškega prvenstva okrepil z reprezentantom Gane Antoinom Semenyom, so sporočili na spletni strani. Čeprav niso razkrili vsote, ki so jo za prestop odšteli Bournemouthu, angleški mediji poročajo o 72 milijonih evrov odškodnine za odličnega krilnega nogometaša.

Semenyo je v tej sezoni eden najboljših posameznikov premier league, na 20 tekmah je dosegel deset golov, od tega tudi zmagovitega na sredini tekmi proti Tottenhamu (3:2), in dodal tri podaje. Trenutno je tretji strelec lige.

Šestindvajsetletni v Londonu rojeni ofenzivni nogometaš se je k Bournemouthu januarja 2023 za dobrih deset milijonov evrov preselil iz Bristol Cityja, pri katerem je tudi začel kariero. V zadnjih treh letih je močno napredoval in si prislužil sanjski prestop k meščanom iz Manchestra.

City na lestvici zaseda drugo mesto s 43 točkami, toliko jih je zbrala tudi tretja Aston Villa, medtem ko ostali klubi že precej zaostajajo. Četrti je Liverpool s 35, na vrhu pa je Arsenal z 49 točkami. Bournemouth je bil pred odhodom Semenya na 15. mestu s 26 točkami.

Semenyo bi utegnil v prvenstvu za City debitirati na mestnem derbiju proti Manchester Unitedu (17. januar), ki se je prav tako zanimal za ganskega reprezentanta.

Še pred tem meščane čakata pokalna obračuna, najprej sobotni dvoboj pokala FA proti nižjeligašu Exeterju in polfinale ligaškega pokala v torek proti Newcastlu.

