V živo: Olimpija gostuje pri neporaženih in enostavno mora zmagati

Na derbiju 12. kroga prve slovenske nogometne lige igrata vodilno Celje in aktualni prvak Olimpija. Domači imajo že 14 točk več, zato za Ljubljančane šteje samo zmaga. Že v petek sta za točke igrala Aluminij in Mura. Po dveh zadetkih Emirja Saitoskega v drugem polčasu se je dvoboj končal z izidom 2:2. V soboto Domžale še na osmi zaporedni tekmi niso premagale Radomelj (1:1). V nedeljo bo najprej tekma Bravo - Primorje, nato bo Koper proti Mariboru vodil povratnik Zoran Zeljković.

1. SNL, 12. krog:

Sobota, 18. oktober:

Lahko Bessone kot prvi v 1. SNL ustavi Riero?

Vrhunec 12. kroga je večerni sobotni derbi med Celjem in Olimpijo. Igrata najboljši slovenski klub, ki je v imenitni formi in v 1. SNL preskakuje ovire z neverjetno lahkoto, ter branilec naslova, ki je lahko bistveno manj zadovoljen z doseženimi rezultati. Celjani so od 33 mogočih osvojili kar 31 točk. Če bodo v soboto na stadionu Z'dežele še drugič v tej sezoni premagali zeleno-bele, bodo imeli kar dvakrat več točk od zmajev (34 proti 17).

Španec Albert Riera, ki uživa v Sloveniji, je v tej sezoni že nadigral Olimpijo. V Stožicah je njegov razigrani stroj osmešil Ljubljančane. Zmagal je s 5:0, po dvoboju pa je brez službe ostal Jorge Simao. Začelo se je obdobje pogostih trenerskih menjav v Ljubljani. Nazadnje je vodstvo zmajev pripeljalo mladega Argentinca Federica Bessoneja, ki mu je dobro steklo z Olimpijo, na zadnji tekmi pa si je privoščil že prvi spodrsljaj. Doma je osvojil le točko proti Aluminiju (1:1), zaostanek za vodilnim Celjem pa se je povišal na 14 točk.

Celjskih 11 za Olimpijo. 👑 pic.twitter.com/JYEC3RjKN5 — NK Celje (@NKCelje) October 18, 2025

Saitoski z dvema goloma priboril Aluminiju preobrat

Emir Saitoski je zabil dva gola za Aluminij. Foto: Jure Banfi Za uvodno dejanje 12. kroga prve slovenske nogometne lige sta poskrbela Aluminij in Mura. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je črnobele v vodstvo popeljal Luka Bobičanec. Zadel je neposredno po strelu iz kota! Emir Saitoski je za izenačenje poskrbel z bele točke v 57. minuti. Ni minilo 10 minut in Mura je znova vodila, zadel je mladi Niko Kasalo. Po podaji Nala Lana Korena pa je v 77. minuti izid tekme 2:2 s strelom s 14 metrih postavil Saitoski, ki je dosegel že sedmi zadetek sezone. Gre za nekdanjega člana Mure, ki tako ostaja pri eni sami zmagi in z osmimi točkami na predzadnjem mestu, Aluminij je medtem že pri 18 točkah in trenutno celo v igri za Evropo.

Domžale že osem tekem niso premagale sosedov

Domžale že osem tekem niso premagale Radomelj. Foto: Aleš Fevžer Sobota se je začela z lokalnim obračunom na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžale že tako ne osvajajo veliko točk in trenutno zasedajo zadnje mesto, za nameček pa so na srečanjih proti Radomljam očitno obsojeni na neuspeh. Izgubili so zadnjih pet medsebojnih tekem (sedem zaporednih brez zmage). Neugodno tradicijo skuša z mlado zasedbo, Domžale imajo po analizi nogometnega observatorija CIES peto najmlajšo ekipo na svetu (povprečna starost je 22,57 leta), prekiniti trener Anton Žlogar.

Prvi polčas ni bil dober obet. Radomlje so bile boljši tekmec, tudi več pri žogi, z golom Nina Kukovca pa so povedle že v 17. minuti. V drugem polčasu do Domžalčani precej bolj agresivno krenili proti nasprotnikovem golu. V 60. minuti je z odrivanjem v kazenskem prostoru 11-metrovko zakrivil Dejan Vokić, izkušeni Haris Vučkić pa je poskrbel za izenačenje (1:1). Do konca se izid ni spremenil, tako Domžale ostajajo zadnje. Radomelj torej niso premagale že osem tekem (od decembra 2023).

Pri Bravu narašča evropska evforija

V nedeljo se bosta v Stožicah, to bo prva tekma na največjem slovenskem nogometnem objektu po reprezentančnem remiju med Slovenijo in Švico (0:0), ob 17.30 pomerila Bravo in Primorje. Mlademu ljubljanskemu klubu, ki se lahko pohvali s tem, da ima v svojih vrstah trenerja z najdaljšim stažem neprekinjenega vodenja kluba v 1. SNL, to je Aleš Arnol, se v primeru nove zmage na lestvici nasmiha celo skok na drugo mesto!

Bravo je v začetku avgusta pokvaril slovesnost v Ajdovščini, kjer so se prvič na tekmi Primorja prižgali reflektorji. Zanimivo je, da sta se Bravo in Primorje doslej v 1. SNL pomerila petkrat. Ljubljančani so zmagali trikrat, Ajdovci pa dvakrat. Tako se ni še nobena tekma končala brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer

V tej sezoni je že premagal Ajdovce, v začetku avgusta jih je v gosteh premagal s 3:1 in tako gostiteljem pokvaril slovesen večer, saj so se na tej tekmi prvič v prestolnici burje prižgali reflektorji. Za goste sta takrat zadela oba najboljša strelca v tej sezoni, reprezentant Srednjeafriške republike Venuste Ghislain Baboula (7) in Martin Pečar (5), edini gol za Primorje pa je dal Kolumbijec Roger Murillo Soto, s petimi goli prvi strelec Ajdovcev v tej sezoni.

Rdeče-črni so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo z italijanskim drugoligašem Venezio in izgubili z 0:2, za Bravo pa bi lahko prvič zaigral nekdanji up Olimpije in mladi reprezentant Slovenije Enrik Ostrc.

Bravo v sredo proti slovitemu Portu Pri Bravu v teh dneh narašča tudi evropska evforija, saj bo mladinska zasedba zaigrala v mladinski ligi prvakov. Mladi Šiškarji so v prejšnji sezoni pod taktirko Tomaža Petroviča postali mladinski državni prvaki, ples kroglic pa je Bravu v drugem krogu uglednega tekmovanja namenil zelo zahtevnega tekmeca, portugalskega velikana Porto. Prva tekma, ki se bo zapisala v zgodovino mladega ljubljanskega kluba, bo v sredo, 22. oktobra, v Kranju. Ogled srečanja bo brezplačen.

Čustvena tekma za Zeljkovića in Iličića

V nedeljo zvečer bo na Bonifiki čustveno. Po odhodu Slaviše Stojanovića je krmilo vodenja članske ekipe prevzel Zoran Zeljković. Ljubljančan je stari znanec Kopra, kjer je pred leti že dosegal uspehe in se tudi podpisal pod pokalno lovoriko, zdaj pa bo skušal skupaj s sodelavci, njegov pomočnik bo tudi tokrat Džengis Čavušević, ohraniti Koper v igri za visoka mesta v 1. SNL.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zeljković prvič v karieri kot trener vodi Josipa Iličića, s katerim sta bila pred poldrugim desetletjem soigralca pri Interblocku. Jojo, ki je pred dnevi opravil intervju z italijanskim športnim dnevnikom La Gazzetta dello Sport, se bo prvič kot nogometaš Kopra na Bonifiki pomeril z nekdanjimi soigralci iz Maribora. Kanarčki so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo s Padovo (0:2).

Josip Iličić se je prvič v 1. SNL kot član Kopra pomeril proti Mariboru v začetku avgusta, ko se je dvoboj v Ljudskem vrtu končal z 2:2. Foto: Jure Banfi

Novopečeni trener Maribora Feđa Dudić je v zadnjih tednih pospešeno spoznaval varovance, s katerimi želi nadaljevati zmagoviti niz in na Bonifiki osvojiti tri točke, s tem pa se tudi učvrstiti na drugem mestu. "Pri Kopru je ofenzivni del ekipe boljši od obrambe, kjer so imeli v zadnjem obdobju nekaj težav. Ob tem so zaradi določenih odsotnosti razredčeni. Če bi iskali naše prednosti, jih gre morda iskati tukaj," je pred prvim gostovanjem, odkar deluje v 1. SNL, povedal mladi strateg iz Bosne in Hercegovine.

Feđa Dudić je v krstnem nastopu v 1. SNL popeljal Maribor do zmage nad Domžalami. Foto: Jure Banfi

Zaradi kazni kartonov bo pogrešal Orpheja Mbino, bi bil pa lahko velike minutaže deležen reprezentant do 19 let David Pejičić, ki je navdušil na zadnji tekmi v državnem dresu z izjemnim zadetkom iz prostega strela. Proti Luksemburgu (4:1) je dosegel kar dva gola.

1. SNL, 12. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Lestvica: