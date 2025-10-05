Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Nedelja,
5. 10. 2025,
9.30

Osveženo pred

0 minut

NK Olimpija NK Olimpija Milan Mandarić Nejc Vidmar

Nedelja, 5. 10. 2025, 9.30

Milanu Mandariću so se poklonili tudi Green Dragons

Čustven zapis Nejca Vidmarja od smrti Milana Mandarića

M. P.

Milan Mandarić Nejc Vidmar | Nejc Vidmar je pod vodstvom Milana Mandarića prišel v Olimpijo in postal državni prvak. | Foto Aleš Fevžer

Nejc Vidmar je pod vodstvom Milana Mandarića prišel v Olimpijo in postal državni prvak.

Foto: Aleš Fevžer

Milan Mandarić, ki je v soboto umrl star 87 let, je v slovenskem nogometu pustil pečat. Ljubljanska Olimpija je z njim doživljala tako lepe kot burne trenutke. Z ganljivim zapisom na družabnih omrežjih se je od nekdanjega predsednika kluba poslovil Nejc Vidmar.

Milan Mandarić
Sportal Umrl je Milan Mandarić

"Nisem si mislil, da bo tako težko tole napisati," je zapis na družabnih omrežjih začel nekdanji vratar Olimpije Nejc Vidmar. "Gospod Milan Mandarić – HVALA, HVALA, HVALA! Neizmerno sem hvaležen, da ste mi pomagali uresničiti sanje. Nikoli ne bom pozabil najinega prvega srečanja, podpisa pogodbe ... in tistega objema v Velenju leta 2016, ko sem se vam zahvalil, da ste me pripeljali v mojo OLIMPIJO." Vidmar je bil navijač Olimpije od malega, za ljubljanski klub je igral med letoma 2016 in 2022 in dvakrat postal državni prvak. "Tudi ko so se naše poti razšle, sva se še srečevala. Vedno ste ostali velik človek. Upam, da se nekje tam zgoraj najdeta skupaj z Georgom Bestom."

Milanu Mandariću so zapis na družabnih omrežjih namenili tudi Green Dragons, ki so imeli z njim sicer tudi številke kratke stike. "Danes se poslavljamo od Milana Mandarića – človeka, ki je v zgodovini Olimpije pustil velik pečat. Prišel je z željo, da klub postavi tja, kamor spada – na vrh slovenskega nogometa. In to mu je na začetku tudi dobro uspevalo. Naslov prvaka v Velenju je bil trenutek, ko smo vsi skupaj – igralci, navijači in klub – znova začutili, kaj pomeni biti Olimpija. Green Dragons se mu zahvaljujemo za trud, vizijo in vse trenutke, ki jih je podaril našemu klubu. Družini izrekamo iskreno sožalje. Naj počiva v miru."

Spomnili so se ga tudi vsi njegovi nekdanji klubi, ni namreč predsedoval in vlagal samo v ljubljansko Olimpijo. Od Mandarića so se poslovili v angleškem klubu Leicester, ki ga je srbsko-ameriški poslovnež vodil med letoma 2007 in 2010. Bil je tudi predsednik klubov Portsmouth in Sheffield Wednesday.

NK Olimpija NK Olimpija Milan Mandarić Nejc Vidmar
