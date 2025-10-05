Milan Mandarić, ki je v soboto umrl star 87 let, je v slovenskem nogometu pustil pečat. Ljubljanska Olimpija je z njim doživljala tako lepe kot burne trenutke. Z ganljivim zapisom na družabnih omrežjih se je od nekdanjega predsednika kluba poslovil Nejc Vidmar.

"Nisem si mislil, da bo tako težko tole napisati," je zapis na družabnih omrežjih začel nekdanji vratar Olimpije Nejc Vidmar. "Gospod Milan Mandarić – HVALA, HVALA, HVALA! Neizmerno sem hvaležen, da ste mi pomagali uresničiti sanje. Nikoli ne bom pozabil najinega prvega srečanja, podpisa pogodbe ... in tistega objema v Velenju leta 2016, ko sem se vam zahvalil, da ste me pripeljali v mojo OLIMPIJO." Vidmar je bil navijač Olimpije od malega, za ljubljanski klub je igral med letoma 2016 in 2022 in dvakrat postal državni prvak. "Tudi ko so se naše poti razšle, sva se še srečevala. Vedno ste ostali velik človek. Upam, da se nekje tam zgoraj najdeta skupaj z Georgom Bestom."

Milanu Mandariću so zapis na družabnih omrežjih namenili tudi Green Dragons, ki so imeli z njim sicer tudi številke kratke stike. "Danes se poslavljamo od Milana Mandarića – človeka, ki je v zgodovini Olimpije pustil velik pečat. Prišel je z željo, da klub postavi tja, kamor spada – na vrh slovenskega nogometa. In to mu je na začetku tudi dobro uspevalo. Naslov prvaka v Velenju je bil trenutek, ko smo vsi skupaj – igralci, navijači in klub – znova začutili, kaj pomeni biti Olimpija. Green Dragons se mu zahvaljujemo za trud, vizijo in vse trenutke, ki jih je podaril našemu klubu. Družini izrekamo iskreno sožalje. Naj počiva v miru."

V 88. letu starosti nas je zapustil nekdanji predsednik NK Olimpija Ljubljana, gospod Milan Mandarić.



NK Olimpija Ljubljana družini in vsem njegovim bližnjim izreka iskreno in globoko sožalje.



Gospod Mandarić, počivajte v miru. pic.twitter.com/APJ17yfEGB — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 4, 2025

Spomnili so se ga tudi vsi njegovi nekdanji klubi, ni namreč predsedoval in vlagal samo v ljubljansko Olimpijo. Od Mandarića so se poslovili v angleškem klubu Leicester, ki ga je srbsko-ameriški poslovnež vodil med letoma 2007 in 2010. Bil je tudi predsednik klubov Portsmouth in Sheffield Wednesday.

All at Leicester City Football Club are saddened to learn of the passing of our former Chairman, Milan Mandarić.



Milan brought passion and charisma to the Club between 2007 and 2010, a period which included a League 1 title win.



Rest in peace, Milan 💙 pic.twitter.com/r9TD8tb5Pq — Leicester City (@LCFC) October 4, 2025

Everyone at Sheffield Wednesday is deeply saddened to learn of the passing of our former owner and chairman Milan Mandarić.



Our thoughts are with his family and friends at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/vJXO4WxWsm — Sheffield Wednesday (@swfc) October 4, 2025

We are deeply saddened to learn of the passing of our former chairman, Milan Mandarić, at the age of 87.



Rest in peace, Milan. 💙 — Portsmouth FC (@Pompey) October 4, 2025

cccc

