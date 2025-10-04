Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
4. 10. 2025,
20.23

42 minut

NK Olimpija Milan Mandarić

Sobota, 4. 10. 2025, 20.23

42 minut

(1938-2025)

Umrl je Milan Mandarić

Š. L.

Milan Mandarić | Za vedno se je poslovil Milan Mandarić. | Foto Aleš Fevžer

Za vedno se je poslovil Milan Mandarić.

Foto: Aleš Fevžer

V Beogradu je v 88. letu starosti umrl nekdanji predsednik Olimpije Milan Mandarić, poroča EkipaSN.

Mandarić je bil vse od konca sedemdesetih let dvajsetega stoletja povezan z nogometom. Najprej je vlagal v klube v ZDA, nato pa ga je pot vodila v Evropo. Začel je v Belgiji in Franciji, nato je postal lastnik angleških klubov Portsmouth in kasneje Leicester Citya. Sredi junija 2015 pa je iz rok Izeta Rastoderja prevzel Olimpijo in jo v sezoni 2015/16 popeljal do naslova državnih prvakov po 21 letih. Skupno je z ljubljansko ekipo osvojil dva naslova državnega prvaka, v vitrino pa je z zmaji pospravil tudi tri pokalne lovorike. Mandarić se je leta 2021 po dobrih šestih letih umaknil s položaja predsednika kluba, prvi mož zmajev pa je za njim postal Nemec Adam Delius.

Rodil se je 5. septembra 1938 v Liki na jugozahodu Hrvaške. Odrastel je v Srbiji, v Novem Sadu, kjer je tudi diplomiral iz strojništva. Leta 1971 je ustanovil računalniško podjetje Lika. Z uspešnim vodenjem podjetja je žel uspehe, njegovo podjetje je hitro postalo eden izmed največjih računalniških proizvajalcev v ZDA, leta 1976 pa je postal ameriški državljan. Zatem se je usmeril v nogomet.

Kot še poroča Ekipa, je Mandarić umrl v Beogradu, kjer je bil v zadnjem mesecu v bolnišnici priklopljen na aparate, ki so mu pomagali živeti. 

NK Olimpija Milan Mandarić
