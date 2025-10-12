Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
17.35

ŽNK Mura Nona

Nedelja, 12. 10. 2025, 17.35

54 minut

Evropski pokal, 2. kvalifikacijski krog

Nogometašice Mure v osmini finala evropskega pokala

ŽNK Mura Nona-Spartak Myjava | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so se uvrstile v osmino finala novoustanovljenega evropskega pokala. Na povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga so sicer izgubile z beloruskim Dinamom iz Minska z 1:2 (0:2), a so zaradi zmage na prvi tekmi z 2:0 napredovale.

Na prvi tekmi, ki je bila sredi tedna - obe sta bili na stadionu Fazanerija v Murski Soboti, le da je tokratna potekala brez gledalcev - so si slovenske igralke zagotovile dva gola naskoka, lahko pa bi imele še večjo prednost, saj so bile izrazito boljše. Belorusinje so precej hitro izničile zaostanek; že v sedmi minuti je Jana Artiševskaja prvič zadela za Dinamo, potem pa je Olga Kapiša v 22. minuti še drugič premagala Saro Nemet in skupni izid že izenačila na 2:2.

Muri je zatem nalet tekmic uspelo ustaviti, čeprav so imele beloruske igralke v prvem polčasu še vedno terensko premoč. V nadaljevanju pa so nogometašice Mure nato vendarle tudi same zadele, Ana Milović in Noelle Vilčnik sta imeli nekaj priložnosti, prva pa je nato zadela v polno v 63. minuti. Tako so bile spet v prednosti Slovenke, minimalno skupno vodstvo pa so zadržale do konca in se veselile napredovanja na evropski sceni.

Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, tretjem krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.

Noelle Vilčnik
ŽNK Mura Nona
