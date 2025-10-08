Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
8. 10. 2025,
20.22

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropski Pokal Mura Nona

Sreda, 8. 10. 2025, 20.22

55 minut

Evropski pokal, kvalifikacije

Nogometašice Mure z dobro popotnico pred povratno tekmo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Noelle Vilčnik | Muro je v vodstvo popeljala Noelle Vilčnik. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Muro je v vodstvo popeljala Noelle Vilčnik.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so uspešno začele tekmovanje v novoustanovljenem evropskem pokalu. Na prvi tekmi 2. kvalifikacijskega kroga so na domačem terenu gostile beloruski Dinamo Minsk in zmagale z 2:0 (2:0). Povratna tekma bo v nedeljo ob 15. uri tudi v soboški Fazaneriji, a takrat brez prisotnosti gledalcev.

Evropski pokal je novo tekmovanje, ki od začetka do konca poteka na izpadanje. V 2. kvalifikacijskem nastopajo tudi slovenske prvakinje, ki so bile neuspešne v kvalifikacijah za ligo prvakinj.

Na turnirju, ki so ga gostile, so sicer preskočile polfinalno oviro, v finalu pa morale priznati premoč Katovicam. Tudi Murin tekmec Dinamo Minsk je v kvalifikacijah za ligo prvakov izgubil v finalu enega od mini-turnirjev, boljši je bil Ferencvaros.

Tako sta oba pristala med 32 klubi, ki igrajo v 2. kvalifikacijskem krogu evropske lige in se borita za osmino finala.

Danes so domače nogometašice dvoboj začele v postavi Sara Nemet, Gala Ravnik, Lucija Kos, Lea Dolinar, Ana Milović, Živa Rakovec, Zala Vindišar, Tija Šoštarič, Darja Kravec, Noelle Vilčnik in Jana Malahova.

Gostiteljice so hitro prevzele pobudo in pritisk uvodnega dela kronale z zadetkom Vilčnik v 15. minuti. Domače so nadaljevale v podobnem slogu, strelka prvega gola pa je v 27. minuti še podala za povišanje vodstva, zadela pa je Dolinar.

Tudi v nadaljevanju je bilo stanje na terenu podobno, Mura Nona je imela premoč in več nevarnih akcij, izid pa se ni več spremenil. Mura je v 75. minuti po prodoru Milović in padcu na robu kazenskega prostora zahtevala tudi najstrožjo kazen, a je ni dobila. Trener Vlado Kokol je na tekmi ponudil priložnost še Zali Omerza in Eleni Paneski.

Nogometašice Minska na celotni tekmi niso sprožile niti enega strela v okvir vrat Sare Nemet.

Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.

Preberite še:

Mura Nona
Sportal Mura Nona dobila tekmeca v evropskem pokalu
Yana Malakhova, Gala Ravnik in Tija Šoštarič, Mura Nona
Sportal Mura Nona po porazu s Katovicami brez lige prvakinj
Evropski Pokal Mura Nona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.