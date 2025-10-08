Nogometašice Mure z dobro popotnico pred povratno tekmo

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so uspešno začele tekmovanje v novoustanovljenem evropskem pokalu. Na prvi tekmi 2. kvalifikacijskega kroga so na domačem terenu gostile beloruski Dinamo Minsk in zmagale z 2:0 (2:0). Povratna tekma bo v nedeljo ob 15. uri tudi v soboški Fazaneriji, a takrat brez prisotnosti gledalcev.

Evropski pokal je novo tekmovanje, ki od začetka do konca poteka na izpadanje. V 2. kvalifikacijskem nastopajo tudi slovenske prvakinje, ki so bile neuspešne v kvalifikacijah za ligo prvakinj.

Na turnirju, ki so ga gostile, so sicer preskočile polfinalno oviro, v finalu pa morale priznati premoč Katovicam. Tudi Murin tekmec Dinamo Minsk je v kvalifikacijah za ligo prvakov izgubil v finalu enega od mini-turnirjev, boljši je bil Ferencvaros.

Tako sta oba pristala med 32 klubi, ki igrajo v 2. kvalifikacijskem krogu evropske lige in se borita za osmino finala.

Danes so domače nogometašice dvoboj začele v postavi Sara Nemet, Gala Ravnik, Lucija Kos, Lea Dolinar, Ana Milović, Živa Rakovec, Zala Vindišar, Tija Šoštarič, Darja Kravec, Noelle Vilčnik in Jana Malahova.

Gostiteljice so hitro prevzele pobudo in pritisk uvodnega dela kronale z zadetkom Vilčnik v 15. minuti. Domače so nadaljevale v podobnem slogu, strelka prvega gola pa je v 27. minuti še podala za povišanje vodstva, zadela pa je Dolinar.

Tudi v nadaljevanju je bilo stanje na terenu podobno, Mura Nona je imela premoč in več nevarnih akcij, izid pa se ni več spremenil. Mura je v 75. minuti po prodoru Milović in padcu na robu kazenskega prostora zahtevala tudi najstrožjo kazen, a je ni dobila. Trener Vlado Kokol je na tekmi ponudil priložnost še Zali Omerza in Eleni Paneski.

Nogometašice Minska na celotni tekmi niso sprožile niti enega strela v okvir vrat Sare Nemet.

Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.

