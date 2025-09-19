Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
19. 9. 2025,
21.56

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Mura Nona

Petek, 19. 9. 2025, 21.56

47 minut

Mura Nona dobila tekmeca v evropskem pokalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mura Nona | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski ženski nogometni prvak Mura Nona je izpadel iz kvalifikacij za ligo prvakinj, je pa danes v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe dobil tekmeca v 2. kvalifikacijskem krogu novoustanovljenega evropskega pokala. Sobočanke bodo igrale z belorusko ekipo Dinamo-BSUPC.

Prva tekma bo 7. ali 8. oktobra v Fazaneriji, povratna pa 14. ali 15. oktobra. Beloruski Dinamo-BSUPC iz Minska je beloruski prvak med letoma 2020 in 2024, obenem pa tudi pokalni prvak.

Zmagovalci obračunov 2. kroga se bodo uvrstili v osmino finala tega tekmovanja.

Pari 2. kroga evropskega pokala:
 

Häcken - Katowice
Sparta Praga - Ferencvaros
Inter Milano - Vllaznia
GC Frauenfussball - Ajax
Sporting Lizbona - Rosengaard
Minsk - PSV Eindhoven
Eintracht Frankfurt - Slovacko
Vorskla Poltava - Fortuna Hjoerring
Breidablik - Spartak Subotica
Gintra - Nordsjaelland
Anderlecht - Sporting Braga
Young Boys - 2000 Sarajevo
Koege - Glasgow City
Slavia Praga - Austria Dunaj
Mura Nona - Dinamo-BSUPC
Hammarby - Brann

Mura Nona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.