Petek, 19. 9. 2025, 21.56
47 minut
Mura Nona dobila tekmeca v evropskem pokalu
Slovenski ženski nogometni prvak Mura Nona je izpadel iz kvalifikacij za ligo prvakinj, je pa danes v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe dobil tekmeca v 2. kvalifikacijskem krogu novoustanovljenega evropskega pokala. Sobočanke bodo igrale z belorusko ekipo Dinamo-BSUPC.
Prva tekma bo 7. ali 8. oktobra v Fazaneriji, povratna pa 14. ali 15. oktobra. Beloruski Dinamo-BSUPC iz Minska je beloruski prvak med letoma 2020 in 2024, obenem pa tudi pokalni prvak.
Zmagovalci obračunov 2. kroga se bodo uvrstili v osmino finala tega tekmovanja.
Pari 2. kroga evropskega pokala:
Häcken - Katowice
Sparta Praga - Ferencvaros
Inter Milano - Vllaznia
GC Frauenfussball - Ajax
Sporting Lizbona - Rosengaard
Minsk - PSV Eindhoven
Eintracht Frankfurt - Slovacko
Vorskla Poltava - Fortuna Hjoerring
Breidablik - Spartak Subotica
Gintra - Nordsjaelland
Anderlecht - Sporting Braga
Young Boys - 2000 Sarajevo
Koege - Glasgow City
Slavia Praga - Austria Dunaj
Mura Nona - Dinamo-BSUPC
Hammarby - Brann