Mura Nona dobila tekmeca v evropskem pokalu

Slovenski ženski nogometni prvak Mura Nona je izpadel iz kvalifikacij za ligo prvakinj, je pa danes v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe dobil tekmeca v 2. kvalifikacijskem krogu novoustanovljenega evropskega pokala. Sobočanke bodo igrale z belorusko ekipo Dinamo-BSUPC.