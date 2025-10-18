Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hrana za živali Zavetišče Horjul | Blaž za rojstni dan ni želel daril zase, temveč za živali Zavetišča Horjul. | Foto Zavetišče Horjul/FB

Blaž za rojstni dan ni želel daril zase, temveč za živali Zavetišča Horjul.

Foto: Zavetišče Horjul/FB

Predstavniki Zavetišča Horjul, zavoda za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali so na svojem profilu na Facebooku delili fotografijo mladega fanta Blaža, ob njej pa zapisali: "Blaž se je za svoj rojstni dan odpovedal darilom in nas danes prav lepo presenetil. Blaž, vse najboljše in še enkrat najlepša hvala za to lepo gesto!"

S fotografije je razvidno, da je mladi junak v zavetišče prinesel goro hrane za živali v zavetišču.

S srčno gesto ni ganil le zaposlenih v Zavetišču Horjul, temveč tudi številne uporabnike družbenega omrežja Facebook. "Tako se vzgaja otroka, vse najboljše za tvoj rojstni dan, Blaž. Že zdaj si velik po srcu", "zlati fant", "super fant si, vse najboljše", "kaj takega pa še nisem brala ... bravo Blaž ... vsa čast mamici in očiju, kako sta ga lepo usmerjala in vzgojila ...", "Še je nekaj 'šans' za ta ponoreli svet, dokler bodo živeli tako srčni fantje. Vse dobro in najboljše ti želim Blaž. Ohrani tak zlat srček kot ga imaš", so se glasili le nekateri komentarji navdušenih bralcev. 

starejša gospa
Novice Ganljiva gesta dijaka iz Sevnice: Starejšo vdovo zastonj postrigel in jo naličil

Zavetišče Horjul rojstni dan fant Slovenija
