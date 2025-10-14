Ganljiva gesta mladega frizerja iz Sevnice: "Bil je kot čarobni duh, ki izpolnjuje želje."

Srednja šola Sevnica je na svojem Facebook profilu delila ganljiv, a čudovit zapis starejše gospe, ki jo je presenetila gesta dijaka te šole. Ko jo je namreč utrujeno in izčrpano zagledal na vrtu, jo je vprašal, ali mu dovoli, da ji polepša dan – to je storil s frizerskim in lepotni tretmajem. "Frizura je bila kot iz modne revije, res si nisem mogla predstavljati, da je to mogoče," je zapisala presenečena gospa, ki se je podpisala z imenom Meta.

"Spoštovani gospod ravnatelj, sem starejša gospa, vdova, ki živi sama. Pred nekaj dnevi sem bila na vrtu, utrujena, brez volje ter izčrpana. Po dolgotrajni bolezni sem komaj stala, a sem si vseeno želela malo urediti okolico. Takrat je mimo prišel mlad fant z veliko črno torbo čez ramo. Prijazno me je pozdravil in na mojem bledem obrazu videl, da sem šibka. Ustavil se je, me vprašal, če sem v redu in me prijel za ramo, da me ne bi spodneslo, saj se mi je ravno takrat tako hudo zvrtelo. Brez obotavljanja je dejal: Gospa, ali dovolite, da vam polepšam dan?" v pismu zahvale zgodbo podoživlja gospa Meta.

Frizura je bila kot iz modne revije, res si nisem mogla predstavljati, da je to mogoče

Pravi, da je bila sprva presenečena, potem pa ga je vseeno povabila v hišo. "S seboj je imel vse frizerske pripomočke kot frizer v salonu, od gela, pudra ter laka. Pomagal mi je do kopalnice, umil mi je lase, potem me je posedel na stol in začel delati. Delal je mirno, z občutkom, vse čisto po svoje in ravno to je bilo najlepše. Hotela sem mu pomagati, ampak pomoči sploh ni potreboval. Ko je končal, me je lepo postrigel, posušil lase, jih navil, dal volumen, frizura je bila kot iz modne revije, res si nisem mogla predstavljati, da je to mogoče. Nato me je še naličil," pripoved nadaljuje vdova iz Posavja.

"Ko sem se pogledala v ogledalo, nisem mogla verjeti, da sem to jaz. Kot da bi za trenutek pozabila na bolezen, utrujenost ter leta. Počutila sem se živo ter polna energije. Ljudje, ki so me tisti dan videli, so me hvalili, govorili, kako sem lepa, urejena ter sijoča. Ko sem ga vprašala, koliko mu dolgujem, se je samo nasmehnil in rekel: 'Nič, gospa. Vaš nasmeh mi je čisto dovolj.' Še pijače mu nisem uspela ponuditi, že se je tiho poslovil kot veter, enostavno izginil kot čarobni duh, ki izpolnjuje želje."

Dal mi je nekaj, kar mi že dolgo časa nihče ni

Meta pravi, da to, kar je naredil, ni bila samo frizura. "Dal mi je nekaj, kar mi že dolgo časa nihče ni, občutek, da sem vredna, lepa, varna, da bom zdrava - pogovor kot terapevt z veliko izkušenj in občutek, da še vedno nekaj pomenim."

Na svojem Facebook profilu so na šoli razkrili, da je gospe Meti dan polepšal Noet Rozman Ravnikar, ki je očitno res poseben fant. O njem so namreč objavili že več pričevanj strank oziroma modelov, ki jih je s svojo predanostjo navdušil. Recimo decembra lani, ko je stranko, ki jo je sprejel kot model, pustil odprtih ust: "Pri oblikovanju pričeske je posvetil pozornost vsakemu detajlu. Ustvaril mi je čudovite polovične kodre, ki so odlično dopolnili moj videz. Med delom je izžareval samozavest in predanost, kar je bilo zame kot model navdihujoče."

A bolj kot to, je žensko očaral njegov spoštljiv in prijazen odnos do sošolcev in učiteljev. "Morda je prav ta predanost, združena z izjemno strokovnostjo, tisto, kar ga dela tako posebnega. Verjamem, da ga čaka svetla prihodnost in da bo Noet kmalu zasijal kot eden najboljših frizerjev v Sloveniji. Veselim se dneva, ko bom lahko rekla, da sem bila del njegove začetne poti," je ženska zapisala v sporočilu šoli.