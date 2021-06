Lepa gesta: osrečili so otroke s posebnimi potrebami

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, kapetan Jan Oblak in Josip Iličić so z nakupom vstopnic za zaključne tekme UEFA evropskega prvenstva do 21 let poskrbeli, da bo več kot 200 otrok videlo izločilne boje najboljših evropskih mladih reprezentanc.

Slovenski selektor Matjaž Kek je na četrtfinalno tekmo med Španijo in Italijo povabil otroke in mladostnike iz društva za cerebralno paralizo Sonček Maribor, ob tem pa je zagotovil še po 50 vstopnic za otroke iz Nogometne šole NK Maribor Branik in OŠ Bratov Polančičev Maribor, ki si bodo jutri lahko ogledali polfinalni spektakel UEFA evropskega prvenstva do 21 let med Španijo in Portugalsko.

"Vesel sem, da lahko gledalci ponovno v živo pospremijo tekme, s tem stopamo korak bližje nogometu, kot smo ga poznali pred začetkom epidemije. Verjamem, da se bo vzdušje postopoma vrnilo na stadione do tistega vrelišča in vesel sem, da bodo otroci, ki bodo prejeli te vstopnice, imeli možnost postati del te čudovite zgodbe," je ob tej priložnosti povedal Kek.

Oblak in Iličić otrokom narisala nasmeh na obraz Jan Oblak Foto: Vid Ponikvar

Jan Oblak je osrečil otroke s posebnimi potrebami v okviru OŠ Jela Janežiča iz Škofje Loke in v dobrodelne namene podelil 50 vstopnic za veliki finale Uefa evropskega prvenstva do 21 let, ki bo 6. junija ob 21. uri v Ljubljani. Za podobno potezo se je odločil tudi zvezdnik slovenske izbrane vrste in Atalante Josip Iličić, ki je narisal nasmeh na obraze 50 otrokom iz OŠ Matije Čopa iz Kranja, šole, ki jo je v mladosti obiskoval tudi sam. Tudi Kranjčani si bodo ogledali veliki finale UEFA evropskega prvenstva do 21 let v Ljubljani.

Niso pozabili na domače okolje

Kek, Oblak in Iličić so še enkrat pokazali, da niso pozabili na domače okolje, iz katerega so se s trdim delom in odrekanjem prebili do nogometne prepoznavnosti, ki jo imajo danes, s to gesto pa omogočili, da bo več kot dvesto otrok uživalo v največjem nogometnem dogodku pri nas.

Vstopnice za polfinale in finale so sicer še na voljo, obiskovalci pa si lahko svoje vstopnice zagotovijo na vseh prodajnih mestih Eventima, vključno z bencinskimi servisi Petrol.