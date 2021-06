Benzema se je vrnil, zapravil 11-m, nato pa je Francozom le steklo

Udeleženci evropskega prvenstva, na katerem bo nastopilo kar 24 od vseh 54 članic Evropske nogometne zveze (Uefa), se že pripravljajo na največji letošnji spektakel. Hrvaška je v torek doma zgolj remizirala z Armenijo (1:1), Kosovo pa je kar s štirimi zadetki Vedata Muriqija nadigral Kosovo.

V sredo se je na prijateljskih tekmah predstavilo veliko udeleženec Eura. Nizozemska in Škotska, ki je zaradi okužbe Johna Flicka s Covid-19 pogrešala kar sedem igralcev, sta se v Algarveju na Portugalskem razšla brez zmagovalca (2:2). Memphis Depay je v sodnikovem podaljšku preprečil poraz tulipanov. To je bil njegov drugi zadetek na tekmi.

Karim Benzema, Antoine Griezmann in Ousmane Dembele se odlično poznajo iz španskega prvenstva. Tokrat so prvič združili moči skupaj v državnem dresu. Foto: Guliverimage

Anglija je po zaslugi zadetka 19-letnega upa Arsenala Bukaya Sake v Middlesbroughu premagala Avstrijo, Nemčija in Danska sta se v sosedskem obračunu, odigran je bil na Tirolskem v Innsbrucku, razšli z remijem (1:1), svetovni prvak Francija pa je v Nici visoko odpravil Wales. Otočani so v 26. minuti ostali z igralcem manj, kar so galski petelini znali izkoristiti v svojo prid. Povratnik Karim Benzema, ki je zaigral v državnem dresu prvič po letu 2015, je najprej zapravil strel z bele točke (to je bila že njegova tretja zaporedna zapravljena 11-metrovka v državnem dresu), nato pa so mrežo Valižanov zatresli zvezdniki PSG in Barcelone, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann in Ousmane Dembele.

Slovenska nogometna reprezentanca je na gostovanju v Skopju bolj navdušila s predstavo v prvem polčasu, v katerem si je priigrala nekaj priložnosti, Makedoncem pa je največ preglavic povzročal razigrani Josip Iličić. Sodnik je sredi prvega dela ''spregledal'' očiten prekršek nad Andražem Šporarjem, po katerem bi lahko, takšen je bil tudi občutek po ogledu počasnega posnetka, pokazal na belo točko. Če v prvem delu, ki se je začel stresno za slovensko reprezentanco, saj je moral Jure Balkovec zaradi poškodbe stegenske mišice zapustiti igrišče že po treh minutah, ni bilo strelov v okvir vrat, pa je bilo drugače v nadaljevanju.

Fotogalerija s tekme v Skopju, foto Reuters:

Takrat je v primerjavi s prvim polčasom, v katerem je branil Jan Oblak, a ni imel veliko dela, med vratnicama stal Vid Belec. V 55. minuti je bil nemočen ob mojstrskem zadetku Eljifa Elmasa, ki ostaja strup za slovensko izbrano vrsto, saj je na dveh domačih tekmah proti Kekovi četi dal kar tri zadetke. Enaindvajsetletni zvezdnik Napolija je tudi Makedonec z največjo tržno vrednostjo v ekipi. Čudežni deček makedonskega nogometa, ki ga radi primerjajo z Zinedinom Zidanom, je po podatkih Transfermarkta vreden 17 milijonov evrov.

Ejlif Elmas se je specializiral za zadetke v slovenski mreži. Foto: Reuters

Slovenski selektor je kmalu po vodstvu Makedoncev izvedel trojno menjavo, v igro je vstopil tudi Benjamin Šeško, ta je v ponedeljek praznoval 18. rojstni dan. S tem je postal Posavec najmlajši debitant v zgodovini slovenske članske reprezentance. Dosežek prejšnjega rekorderja Petra Stojanovića je popravil za dobro leto. To je bil drugi slovenski debitant na tekmi v Skopju, prvi je bil Jan Mlakar, ki je odigral 79 minut.

Če je bila Slovenija v drugem polčasa manj nevarna kot v prvem, Makedonci pa so vratarju Belcu zadali kar nekaj preglavic, pa je vseeno preprečila poraz. Globoko v sodnikovem podaljšku je po akciji Maria Jurčevića, podajalca Jake Bijola in strelca Domna Črnigoja, ki je s silovitim udarcem utišal sicer glasne makedonske navijače, izenačila na 1:1.

Konec srečanja v Skopju. Dvoboj, ki je bil razburljiv do zadnje sekunde, se je končal brez zmagovalca. Gostitelje je v vodstvo popeljal Eljif Elmas, a je makedonsko zabavo z zadetkom tik pred končnim sodnikovim piskom preprečil Domen Črnigoj.

Dvoboj na Areni Toše Proeski je spremljalo okrog 10 tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Reuters

Gooooool! 1:1! 97. minuta. Globoko v sodnikovem podaljšku so domači navijači obnemeli. Utišal jih je prekrasen zadetek Domna Črnigoja. Primorec, ki se je z Venezio pred dnevi uvrstil v serie A, je tako v šesti minuti sodnikovega podaljška izenačil na 1:1. Domači selektor Igor Angelovski, ki je v preteklosti deloval tudi v Sloveniji, v sredo pa bo praznoval 45. rojstni dan, se je od razočaranja prijel za glavo, Slovenija pa je ostala neporažena na gostovanju pri udeležencu Eura 2020.

79. minuta: še ena menjava v slovenski reprezentanci, ki v drugem polčasu ni tako nevarna kot v prvem delu. Makedonci so si priigrali več priložnosti, vratar Vid Belec ima kar nekaj dela, selektor Matjaž Kek pa se je odločil še za zadnjo menjavo. Namesto debitanta Jana Mlakarja je vstopil v igro Damjan Bohar.

62. minuta: selektor Matjaž Kek je izvedel trojno menjavo. Igro so zapustili Andraž Šporar, Josip Iličić in Sandi Lovrić, vstopili pa so Domen Črnigoj, Jaka Bijol in Benjamin Šeško. Mladi napadalec Salzburga, ki je v nedavno končani sezoni kot posojen napadalec rdečih bikov v drugi avstrijski ligi za Liefering zabil kar 21 zadetkov, je v ponedeljek praznoval 18. rojstni dan. S tem je postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske reprezentance. Prejšnji rekord, ki ga je imel Petar Stojanović (19 let, mesec in 11 dni), je popravil za več kot leto dni!

Gooooool! 1:0! 55. minuta. Makedonci so po hitrem protinapadu povedli. Ezgjan Alioski je z leve strani lepo zaposlil Eljifa Elmasa, mladi zvezdnik Napolija pa je mojstrsko udaril proti slovenskim vratom in s pomočjo Maria Jurčevića, ki ga je oplazila žoga, premagal nemočnega Vida Belca. Makedonci so povedli z 1:0, Elmas pa je dosegel že tretji zadetek proti Sloveniji, vse tri na srečanjih v Skopju, saj je bil dvakrat uspešen tudi leta 2019 v kvalifikacijah za Euro 2020.



Začetek drugega dela. Selektor Matjaž Kek se je odločil za menjavo v golu. Namesto Jana Oblaka, ki je branil uvodnih 45 minut in stisnil zobe, saj je na zadnji tekmi španskega prvenstva staknil lažjo poškodbo, je med vratnici stopil Vid Belec.



Konec prvega polčasa v Skopju. Slovenija je bila nevarnejši tekmec, a se je uvodni del, v katerem nista ekipi streljali niti enkrat v okvir vrat, končal brez zadetkov. Skupno razmerje strelov na gol je 5:4 v korist Kekove čete, za katero je debitiral Jan Mlakar. Najbolj razigran posameznik v Kekovi četi je Josip Iličić, nad katerim so Makedonci storili kar nekaj grobih prekrškov. Po dveh je sodnik pokazal rumeni karton.

nova priložnost za Slovenijo. Po atraktivni akcijiki je zaposlil, je nato skušalogroziti makedonska vrata, a je poslal žogo čez vrata.sodnik, ki prihaja s Kosova, je oškodoval slovensko izbrano vrsto. Branilec makedonskega prvaka Shkendijeje storil prekršek nad. Porinil ga je s hrbtne strani, tako da je Ljubljančan, ki bi se drugače znašel v lepi priložnosti, padel na tla. Piščalka delivca pravice je ostala nema,, ki je bil blizu dogajanja, ni skrival začudenja in razočaranja.makedonska obramba je izkusil del mojstrstva in bogatega znanja. Izkušeni as Atalante je prodrl v kazenski prostor gostiteljev, se atraktivno otresel treh branilcev, najbolj je osmešil, nato pa je malce izgubil ravnotežje in v padcu poslal žogo mimo vratnice. Ostaja pri začetnem rezultatu 0:0.prva (pol)priložnost za Slovenijo.je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor gostiteljev. V skoku je bil najvišji, a je njegov strel z glavo meril mimo vrat.komaj se je začelo srečanje, pa je že na tleh obležalLevi bočni branilec turškega prvoligaša Fatih Karagumruk si je poškodoval stegensko mišico, tako da je moral selektornepričakovano hitroposeči po prvi menjavi. V igro je vstopil, nogometaš hrvaškega podprvaka Osijeka.Na Areni Toše Proeski se je zbralo okrog 10 tisoč ljubiteljev nogometa.