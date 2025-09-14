Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
14. 9. 2025,
23.06

Osveženo pred

0 minut

Nedelja, 14. 9. 2025, 23.06

Konec profesionalne košarkarske kariere Blaža Mesička

Ganljiva objava Blaža Mesička, ki ne bo več igral košarke

R. P.

Blaž Mesiček | Blaž Mesiček je pri 28 letih sklenil košarkarsko kariero. | Foto Žiga Zupan/Sportida

Blaž Mesiček je pri 28 letih sklenil košarkarsko kariero.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kako kruto lahko posežejo poškodbe v kariero profesionalnega košarkarja, priča tudi primer Blaža Mesička. Ljubljančan, ki je pred leti nosil tudi reprezentančni dres in si služil košarkarski kruh v številnih državah, je zaradi zdravstvenih težav končal kariero že pri 28 letih.

"S težkim srcem objavljam, da sem končal profesionalno košarkarsko kariero. Po večkratnih operacijah hrbta in številnih mesecih okrevanja sem bil prisiljen sprejeti eno najtežjih odločitev v svojem življenju. Zaprl sem poglavje, ki mi je v zadnjih 18 letih pomenil vse v življenju," se glasi začetek čustvene objave, s katero je dal 28-letni Blaž Mešiček vedeti, da je košarkarske čevlje dokončno obesil na klin.

Mešiček se je ob koncu kariere zahvalil vsem trenerjem, s katerimi je sodeloval v karieri, kot tudi vsem delavcem in vodstvom klubov, ki so ga podpirali in mu omogočili, da se je lahko povsem osredotočil na košarkarsko igro. Velike zahvale so bili deležni njegovi nekdanji soigralci, s katerimi je izkusil številne nepozabne trenutke. "Tako na kot tudi izven igrišča. Te spomini in prijateljstva, ki sem jih stkal, bodo trajala večno," je zapisal.

Posebna hvala KZS in Trifunoviću

Blaž Mesiček je postal slovenski reprezentant pod vodstvom Rada Trifunovića. | Foto: Žiga Zupan/Sportida Blaž Mesiček je postal slovenski reprezentant pod vodstvom Rada Trifunovića. Foto: Žiga Zupan/Sportida Posebno zahvalo je namenil Košarkarski zvezi Slovenije in trenerju Radu Trifunoviću, ki ga je kot selektor prvi vpoklical v člansko reprezentanco. "Na ta dosežek bom vedno zelo ponosen," je izpostavil enega izmed vrhuncev kariere. Izpostavil je tudi mentorja Milenka Tepića, ki ga je usmerjal v karieri, podpiral in mu pomagal z nasveti, ob koncu sporočila pa se je zahvalil še tistim, ki ga obkrožajo tudi v življenju. To so prijatelji, dekle in družina. "Hvala, da ste bili vedno z menoj. Brez vaše ljubezni, podpore in žrtvovanja ne bi nikoli postal oseba, kakršna sem danes."

Dal je vedeti, kako bo košarka ostala del njegovega življenja. Profesionalne kariere je konec, zdaj pa se bo posvetil novim izzivom. Eno poglavje je zaključil, drugega pa pravkar odpira. Veliko sreče v "drugi karieri", Blaž.

