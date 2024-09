Število žrtev orkana Helene na jugovzhodu ZDA narašča

Helene, ki je kot orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici v četrtek zvečer dosegla obalo Floride, se je v petek pomaknila nad Georgio, Severno in Južno Karolino ter oslabela v tropsko nevihto in nazadnje v posttropski ciklon. Vremenoslovci opozarjajo, da še vedno ostaja velika nevarnost poplav, močnega vetra in tornadov.

Helene je povzročila veliko opustošenje. Približno 4,2 milijona ljudi je ostalo brez elektrike na Floridi, v Georgii in Južni Karolini, Tennesseeju ter Virginiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe portala portala poweroutage.us.

Po prvih ocenah zavarovalnic in finančnih ustanov bi lahko škoda, ki jo je povzročilo neurje, dosegla več milijard dolarjev.

V Južni Karolini je po navedbah tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 20 ljudi, med njimi dva gasilca. Urad guvernerja Georgie Briana Kempa je potrdil, da je v tej zvezni državi umrlo 15 ljudi, med njimi tudi reševalec. V mestu Valdosta v Georgii naj bi bili številni še ujeti v 115 močno poškodovanih stavbah.

Na Floridi je Helene po zadnjih podatkih zahtevala sedem smrtnih žrtev. Guverner Floride Ron DeSantis je dejal, da je škoda še večja od tiste, ki sta jo na območju povzročila orkana Idalia in Debby.

Ujeti so ostali na strehi bolnišnice

V mestu Erwin v zvezni državi Tennessee je na strehi bolnišnice, medtem ko so okoli divjale poplavne vode, ostalo ujetih več kot 50 bolnikov in osebja. S strehe so jih reševali s helikopterji.

Guverner Virginije Glenn Youngkin je potrdil eno smrtno žrtev orkana Helene, a v videosporočilu posvaril, da neurja še ni konec.

Ameriški predsednik Joe Biden in oblasti zveznih držav so še pred prihodom Helene pozvali ljudi, naj upoštevajo priporočila za evakuacijo, čeprav so se nekateri odločili ostati na svojih domovih in preživeti nevihto. Podpredsednica Kamala Harris je dejala, da bosta z Bidnom še naprej pozorno spremljala razmere.

Vodja ameriške zvezne agencije za upravljanje izrednih razmer Deanne Criswell je povedala, da so opravili več kot 600 reševanj.