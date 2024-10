Florida v razbitinah, deli države pod vodo #foto #video

Na Floridi intenzivno odstranjujejo razbitine po orkanu Milton, ki je v sredo zvečer udaril ob zahodno obalo ameriške zvezne države pri mestu Sarasota in po zadnjih podatkih skupaj s tornadi, ki jih je sprožil, zahteval 16 življenj. Okrog 2,5 milijona odjemalcev je še vedno brez elektrike, deli države pa so pod vodo, poročajo ameriški mediji.

Milton je še pred prihodom na zahodno obalo na vzhodu povzročil tornade in v okrožju St. Lucie so našteli šest smrtnih žrtev. Eden od tornadov je pri mestu Fort Pierce zahteval štiri življenja. Oblasti nekaj smrtnih primerov pripisujejo drevesom, ki jih je izruval močan orkanski veter s hitrostjo okrog 200 kilometrov na uro.

Najočitnejša posledica orkana so poplavljene ulice in uničena streha športnega stadiona v St. Petersburgu, sicer pa je orkan Floridi z najhujšim prizanesel. To je na novinarski konferenci priznal tudi guverner države Ron DeSantis.

Milton je v nekaj urah prešel Florido in se razpihal nad Atlantikom. Hujše posledice je pred dvema tednoma povzročil orkan Helene, ki se je iz Mehiškega zaliva pomikal čez Florido in še pet zveznih držav proti severu ter ob več kot 200 žrtvah povzročil še hude poplave.

Skupaj s čiščenjem se nadaljujejo tudi operacije iskanja in reševanja. Obalna straža je iz voda Mehiškega zaliva rešila čolnarja, ki je več ur preživel v razburkanem morju tako, da se je krčevito oklepal prazne skrinje za pijačo.

Čeprav Milton ni povzročil katastrofalnega porasta morske vode, kakršnega so se bali na Floridi, bo odstranjevanje posledic najverjetneje trajalo tedne ali mesece.

"Šele zdaj vidim, kaj lahko naredi mati narava," je za Reuters povedal Chase Pierce iz West St. Louisa, ki je videl, kako eksplodirajo transformatorji, se iskrijo in padajo daljnovodi.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida.

Peti najmočnejši atlantski orkan v zgodovini bi lahko samo zavarovalnice stal do sto milijard dolarjev, pravijo analitiki. Bela hiša je obljubila podporo, a so iz Bidnove administracije dejali, da bo zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah potrebovala dodatno financiranje kongresa.

Iz stanovanjske zgradbe rešili okoli 500 ljudi

Reševalne službe se zaradi nevarnosti niso mogle vedno odzvati na klice prebivalcev. Kljub temu jim je uspelo rešiti okoli 500 ljudi, ki so ostali ujeti v stanovanjskem kompleksu v Clearwaterju, približno trideset kilometrov zahodno od Tampe. Reševalno akcijo so izvedli šele, ko se je veter umiril.

Posadke so uporabile različna vozila, da so prebrodile visoko vodo, prišle do prebivalcev in jih pripeljale na varno. Mnoge so odpeljali v lokalna zavetišča, namenjena evakuacijam. Reševalci so hodili od vrat do vrat, da bi se prepričali, da nobena žrtev ni ostala ujeta.

Skupno so iz 178 stanovanj rešili 449 odraslih ter 116 otrok in mladostnikov.

Ameriška obalna straža je rešila tudi moškega, ki se je v Mehiškem zalivu, približno 50 kilometrov od obale, oklepal na vodi plavajočega hladilnika.

Odpeljali so ga v splošno bolnišnico Tampa, kjer so ga oskrbeli. "Preživel je scenarij nočne more, tudi za najbolj izkušenega mornarja," so navedli.

Znanstveniki že dlje časa opozarjajo, da k vse močnejšim neurjem prispevajo podnebne spremembe zaradi človeških dejavnosti, ameriški republikanci, ki teh sprememb ne priznavajo, pa so prišli na dan z alternativno teorijo, da vreme usmerja demokratska vlada predsednika Joeja Bidna.

Odločna podpornica republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene trdi celo, da neurja nad republikanska območja ZDA pošilja Biden, obenem pa, da so katastrofe v demokratskih delih države posledica božje jeze.

Trump medtem vztraja pri trditvi, da zvezna vlada republikanskim območjem ne pomaga, predsednik Biden pa ga poziva, naj neha lagati.