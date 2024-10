Raziskovalci so poleteli naravnost v orkan Milton #video

Kot je razvidno na posnetku, so bili tudi raziskovalci, vajeni vsega hudega, saj je za njimi že mnogo poletov v kritičnih vremenskih razmerah, nad močjo orkana in turbulenco presenečeni. Poleti z letalom v orkane in druge vremenske pojave so sicer zelo dragoceni, saj s pomočjo teh podatkov vremenoslovci z do 20 odstotkov večjo natančnostjo lahko napovedo njihov razvoj, smer in moč, kar je ključno za ukrepe, ki jih na terenu sprejmejo oblasti.

Meteorolog Chis Vagasky je v objavi na omrežju X recimo razkril, da je dogajanje v središču orkana Milton trenutno strahovito, saj so v 14 urah zaznali 58.000 udarov strel, več kot ene na vsako sekundo.

An astounding 58,000+ lightning events detected in Milton's eyewall over the last 14 hours!



This incredible example of the Enveloped Eyewall Lightning Signature has experienced more than 1 lightning event every second, and it's still going. pic.twitter.com/h7h5OTwdWu