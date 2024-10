Meteorolog John Morales ni mogel zadržati solz, ko je za televizijo WTVJ poročal o moči in razsežnostih orkana Milton. "To je neverjeten, neverjeten, neverjeten orkan ... popustil je za 50 milibarov v desetih urah ... oprostite, to je strašljivo," je dejal s cmokom v grlu in vidno šokiran.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow . https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG

Po zadnjih napovedih bo Milton kopno dosegel v sredo kot orkan tretje stopnje na obalo floridskega zaliva. Njegovo nevarno oko in očesna stena pa bi lahko opustošila območje kjerkoli od Cedar Keyja na severu do Naplesa na jugu.

It's far so the Cancún radar can't pick up the full structure of #Milton. However you can clearly make out the new larger eye. Hurricanes wobble along their mean motion track, so you can't get too hung up on short-term zigzags. But for Tampa, for example, I understand that's hard pic.twitter.com/gbydt6rDdi