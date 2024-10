Orkan Milton, ki se približuje polotoku Jukatan in Floridi, se je danes okrepil v orkan pete, najvišje stopnje, je sporočil ameriški Nacionalni center za orkane (NHC). Nekatere prebivalce Floride, ki si še ni opomogla od nedavnega orkana Helene in ki naj bi jo Milton dosegel do srede, so že pozvali k evakuaciji.