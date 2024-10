Poplavilo je kritično pomembno cesto: je mogoč tudi črn scenarij? #video

Po divjanju orkana Helene, ki je prejšnji teden opustošil jugovzhodni del ZDA, so oči mnogih uprte tudi v Spruce Pine, majhno mesto v ameriški zvezni državi Severna Karolina z okrog dva tisoč prebivalci. V mestu, ki so ga tako kot mnoge druge kraje prizadele hude poplave, je največje svetovno nahajališče ultra čistega kremena, surovine, ki je kritičnega pomena za globalno proizvodnjo mikročipov. Kompleks, kjer rudarijo kremen, se je glede na posnetke z družbenih omrežij znašel pod vodo, močno poškodovane in uničene pa so bile tudi bližnje transportne povezave. Nekateri strokovnjaki zato že izražajo skrbi, kakšne posledice bi lahko zaradi dogodka občutila industrija polprevodnikov.

Iz belgijskega mineralnega velikana Sibelco, lastnika največjega rudnika ultra čistega kremena v kraju Spruce Pine v ZDA, so za ameriške medije pred dnevi sporočili, da so zaradi napovedanega več kot neugodnega vremena že pred tednom dni zaustavili vse delovne procese v kompleksu Spruce Pine.

Po družbenih omrežjih je nato zaokrožil videoposnetek poplavljenega kraja Spruce Pine, v katerem je bilo mogoče videti tudi odsek, ki je prikazoval poplavo na območju tamkajšnjih rudnikov in proizvodnih obratov kremena.

Del rudnikov v bližini kraja Spruce Pine Foto: Guliverimage

Zakaj je to pomembno?

Med drugim je bila v videoposnetku razvidna poplavljena cesta, ki vodi v rudarski kompleks Spruce Pine in iz njega. Ethan Mollick, profesor menedžmenta na poslovnem kolidžu Wharton School, ki je del prestižne ameriške univerze v Pensilvaniji, je marca letos na družbenem omrežju X zapisal (vir):

"Svetovno gospodarstvo sloni na eni sami cesti v mestu Spruce Pine v Severni Karolini. Cesta vodi do dveh rudnikov, ki sta edini vir kremena, potrebnega za proizvodnjo talilnih posod, ki se uporabljajo pri rafiniranju silicija za rezine, iz katerih nato proizvajajo polprevodnike (dodanega več konteksta, op. p.). Alternativnih virov te surovine ni."

Poplavljena cesta, ki vodi v kompleks Spruce Pine. Foto: Posnetek zaslona

Ista lokacija v suhem vremenu:

"V vsakem telefonu je kremen iz mesta Spruce Pine"

Kremen izredno visoke čistoče, ki ga pridobivajo v kraju Spruce Pine, po nekaterih ocenah predstavlja tudi od 70 do kar 90 odstotkov vsega narudarjenega in predelanega kremena, ki se uporablja v proizvodnji različne elektronike.

Pri britanskem BBC so leta 2019 tudi zapisali besede enega od vodilnih v podjetju Quartz Corp, ki ima prav tako pravice do izkopa kremena v ameriškem nahajališču: "V tako rekoč vsakem pametnem telefonu in računalniškem čipu boste našli kremen iz mesta Spruce Pine."

Proizvodnja polprevodnikov danes velja za kritično pomembno. Če bi se stroji zaustavili, bi dobesedno čez noč obstale številne industrije – vključno s tehnološko, avtomobilsko, vojaško. Kaj se zgodi ob pomanjkanju polprevodniških čipov, smo lahko začeli spremljati leta 2021, ko je zaradi delnih prekinitev proizvodnje in težav dobavne verige tako rekoč zablokiran postal del avtomobilske industrije, saj proizvajalci preprosto niso dobili čipov za vgradnjo v nove avtomobile. Obenem so se vidno podražile računalniške komponente in elektronika nasploh ali pa so te preprosto postale nedobavljive. Foto: Shutterstock

Na družbenih omrežjih in v reportažah ameriških medijev, ki so poročali o opustošenju orkana Helene, so se pojavili tudi posnetki in navedbe o uničenih večstometrskih odsekih železniške povezave, ki teče skozi Spruce Pine in je kritičnega pomena za tamkajšnjo rudarsko industrijo.

Železniška postaja v mestu Spruce Pine je med poplavami skoraj povsem izginila pod vodo, škoda na infrastrukturi naj bi bila ogromna:

Hunterbrook’s review of imagery indicates the neighboring Hawkins Mine is now cut off by rail from both the north and south, with multiple washouts and catastrophic damage to CSX’s Blue Ridge line north of Spruce Pine. pic.twitter.com/3z0mQr0Qeq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2024

Kaj pravijo strokovnjaki, se lahko uresniči tudi najhujši scenarij – kolaps polprevodniške industrije?

Družba Sibelco, ki je glavni upravitelj kompleksa v Spruce Pine, je za medije za zdaj sporočila le, da so trenutno še v fazi ugotavljanja razsežnosti škode in da je za kakršnekoli ocene vplivov vremenske ujme na proizvodnjo ultra čistega kremena še veliko prezgodaj.

Del mesta Spruce Pine po umiku poplavnih voda 2. oktobra. Foto: Reuters

Ekonomist in urednik na britanski televiziji Sky News Ed Conway, avtor knjige Materialni svet, v kateri se je poglobil v rudarsko industrijo, je v svojem odzivu na dogajanje v kraju Spruce Pine omenjal navedbe enega od poznavalcev notranjih procesov v podjetju Sibelco. Ta naj bi dejal, da je izredno nenavadno, da je belgijska družba zaustavila prav vse delovne procese v kompleksu, ki ni v neposredni bližini rudnikov, in da bi lahko delo obstalo celo za več mesecev. Ali to pomeni, da so poplave močno poškodovale tudi rudnike, ni znano.

Geolog Yinan Wang je na svojem profilu @FossilLocator na družbenem omrežju X zapisal, da je tako kot za ljudi v Severni Karolini, ki so utrpeli posledice divjanja vremena, zaskrbljen tudi zaradi možnosti globalne ekonomske katastrofe, ker je mesto Spruce Pine edini svetovni proizvajalec kremena za talilne posode, na katerega se zanaša svetovna industrija polprevodnikov.

Dodal je, da zaradi dogodka obstaja možnost, da se globalna industrija polprevodnikov v naslednjih šestih mesecih celo zaustavi.

Kremen je eden najpogostejših materialov v Zemljini skorji, a (znana) nahajališča kremena v izredno čisti obliki, kjer bi bilo pridobivanje surovine z rudarjenjem ekonomično, so redka. Foto: Shutterstock

Jonnie Penn, strokovnjak za umetno inteligenco in tehnološko zgodovino z univerze v Cambridgeu in soavtor prihajajoče študije o pomenu rudarjenja kremena v kraju Spruce Pine, je za medij Wired izrazil mnenje, da bi bil presenečen, če globalna industrija polprevodnikov zaradi poplav v Severni Karolini ne bi začutila vsaj dregljaja, če ne celo česa bolj resnega.

V nekoliko bolj pomirjajočem tonu se je za Wired odzval Tom Bide, eden od vodilnih v britanskem geološkem zavodu. Dejal je, da je mogoče, da bodo posledice domnevne katastrofe v kraju Spruce Pine minimalne, saj ima industrija polprevodnikov verjetno dovolj zalog surovin, obenem pa obstajajo tudi druge varovalke, ki so namenjene prav takšnim scenarijem.

Bide ocenjuje, da bo, če bo dogodek v Spruce Pine kakorkoli vplival na polprevodniško industrijo, to znano v približno mesecu dni. Nadaljnji razvoj dogodkov bo po njegovih besedah odvisen od tega, kako hitro bodo lahko v mestu Spruce Pine ponovno zagnali proizvodnjo.