Grozijo obsežne poplave, milijoni brez elektrike. "Ne režite nobenih kablov!" #video

Orkan Milton je malce pred tretjo uro zjutraj po srednjeevropskem času udaril na obalo Floride pri južnem predmestju Sarasote Siesta Key, je poročal ameriški Nacionalni center za orkane. Milton je na obalo prišel kot orkan tretje kategorije s hitrostjo vetra dobrih 200 kilometrov na uro in se pomikal naprej čez Florido do Atlantskega oceana. Ko je orkan dosegel kopno, je nekoliko oslabel. Kljub temu je povzročil ogromno škodo in glede na svarila ameriških vremenoslovcev ostaja zelo nevaren.

V neurju je po zadnjih podatkih umrlo najmanj devet ljudi. V okrožju St. Lucie na atlantski obali Floride so zabeležili štiri smrtne žrtve. Policija v St. Petersburgu je potrdila dve smrtni žrtvi v njihovem mestu,. šerif okrožja Volusia Michael J. Chitwood je sporočil, da so v njegovi pristojnosti umrli trije ljudje.

Približno 11 milijonom ljudem grozijo nenadne in rečne poplave, rekordno število tornadov pa je v sredo povzročilo obsežno škodo. Več kot 3,3 milijona odjemalcev energije je bilo na Floridi okoli 7. ure zjutraj brez elektrike, je poročal poweroutage.us. Predsednik Joe Biden je dejal, da je na teren vnaprej napotil na tisoče reševalcev oz. zveznega osebja na območja, ki jih je prizadela nevihta, vključno z več kot 1000 pripadniki obalne straže.

"Ne režite nobenih kablov"

Organi zvezne države Sunshine so prebivalce prosili, naj ne prerežejo nobenih kablov, ki bi jih morda opazili med čiščenjem po neurju.

"Ne režite ničesar. Še enkrat, ne potrebujemo Floridčana in Floridčanke, ki bi naključno rezala kable," je novinarjem dejal izvršni direktor oddelka za upravljanje v izrednih razmerah Kevin Guthrie. "Ne veste, kaj je kabelska linija. Ne veste, kaj je električni vod in, kar je v teh dneh verjetno še pomembneje, ne veste, kaj je vod iz optičnih vlaken. Večina naših linij 911 poteka po optičnih vlaknih. Nočemo, da kdo reže te linije. Naj strokovnjaki pridejo sem in ugotovijo, kaj je, preden ga razrežejo," je še pozval ljudi.

Foto: Reuters

"Najhuje je za nami"

Prebivalci Gulfporta na Floridi so si nekoliko oddahnili, je dejal župan Sam Handerson, ko se je orkan Milton pomaknil proti vzhodu. "To so zagotovo najmočnejši vetrovi, kar sem jih videl, odkar sem na Floridi," je dejal Henderson. "Najhujše je za nami, vetrovi se umirjajo, še vedno imamo močne sunke, vendar začenjamo videti luč na koncu predora," je dejal.

Župan je pojasnil, da je večina prebivalcev orkana Debby in Helena v začetku tega leta vzela resno in so se tokrat evakuirali.

Foto: Reuters

Škoda je ogromna

Škoda, ki jo povzroča na svoji poti, je kljub temu še vedno ogromna. Več mest na Floridi so zajele poplave, med drugim Sarasoto, Tampo, Punta Gordo in mesto Venice. Številne obalne soseske, kjer so oblasti prebivalce pozvale k evakuaciji, je zalil poplavni val. Ponekod se po poročanju BBC reševalne službe ne odzivajo na klice, ker je posredovanje prenevarno.

Foto: Reuters

V St. Petersburgu je zaradi škode, ki jo je neurje povzročilo na infrastrukturi, trenutno prekinjena oskrba prebivalcev s pitno vodo. Glede na zadnje podatke je v celotni zvezni državi brez elektrike najmanj tri milijona gospodinjstev in podjetij. Po besedah floridskega guvernerja Rona DeSantisa je bilo uničenih najmanj 125 domov, od tega številni mobilni.

Milton se je nato pomikal proti vzhodu Floride, pri čemer so vetrovi dosegali hitrost do 150 kilometrov na uro. Med drugim je prečkal turistično mesto Orlando, kjer so zaradi neurja zaprli zabaviščni park Disney World, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na družbenih omrežjih so objavljeni prvi videoposnetki orkana.

Wind is absolutely ferocious right now in Tampa. pic.twitter.com/KfFyfDpaO4 — Matt Lavietes (@mattlavietes) October 10, 2024

Cars in our hotel parking lot in Punta Gorda, FL May start floating soon. Surge still rising at 10:06 PM EST #MILTON #hurricanemilton @accuweather @theScantman pic.twitter.com/vFtiKjxMGI — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) October 10, 2024

Evakuirali so okoli pet milijonov ljudi

Oblasti na Floridi so sporočile, da je za evakuacijo prepozno, in ljudi napotile v zavetišča, kjer bodo ostali do konca neurja. Z ogroženih območij osrednje Floride so evakuirali okrog pet milijonov ljudi. Oblasti pričakujejo okrog štiri metre visoke valove plime, močan veter, poplave in veliko gmotno škodo.

Milton je na Florido udaril dva tedna po orkanu Helene, ki se je nato pomikal dalje čez še pet ameriških zveznih držav in povzročil hude poplave ter zahteval več kot 200 življenj.

Pred prihodom Miltona izbruhnilo 160 tornadov

Malce pred prihodom Miltona na obalo so na številnih območjih osrednje in južne Floride izbruhnili tornadi. Našteli so jih okrog 160, lokalni mediji pa poročajo, da je bilo v okrožju St. Lucie na zahodni obali Floride tudi več smrtnih žrtev.

V Tampi je nemudoma po prihodu Miltona na kopno padlo več kot 30 centimetrov dežja, v St. Petersburgu pa več kot 40 centimetrov, poroča CNN.

Latest GRAF model still shows Tampa is in play. Please avoid focusing solely on short-term wobbles, as #Milton can still deviate either north or south of the current forecast track. Stay prepared and monitor official updates closely. #TropicalUpdatepic.twitter.com/n3qOWFgkZ2 — Florida Storm Chasers (@FLStormChasers_) October 9, 2024

Trump in Biden orkane izkoristila za medsebojni obračun

Predsednik ZDA Joe Biden je v sredo svojemu predhodniku in predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu znova očital laganje glede pomoči prizadetim po orkanih Helene in Milton. Do Trumpovih izjav je bila kritična tudi njegova tekmica Kamala Harris. Trump je medtem na predvolilnem shodu v Pensilvaniji znova okrcal odziv Bidnove administracije na orkane.