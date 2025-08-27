Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda,
27. 8. 2025,
18.12

42 minut

policija preiskava ZDA šola streljanje

Sreda, 27. 8. 2025, 18.12

42 minut

V streljanju na šoli v Minneapolisu več mrtvih in ranjenih

Na. R., STA

V streljanju je bilo po navedbah dveh virov iz policijskih vrst ranjenih najmanj 20 ljudi, o smrtnih žrtvah pa nista želela ugibati, poroča ameriški medij CBS News. Strelca sta oba opisala kot moškega, oblečenega v črno, ki je imel v rokah puško.

V streljanju je bilo po navedbah dveh virov iz policijskih vrst ranjenih najmanj 20 ljudi, o smrtnih žrtvah pa nista želela ugibati, poroča ameriški medij CBS News. Strelca sta oba opisala kot moškega, oblečenega v črno, ki je imel v rokah puško.

Foto: Reuters

Na katoliški šoli v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota so v streljanju po poročanju ameriških medijev ob sklicevanju na policijske vire umrle tri osebe, vključno s strelcem, ranjenih pa je najmanj 20 ljudi, ki jih zdravijo v mestnih bolnišnicah. Med mrtvimi in ranjenimi naj bi bili tudi otroci.

Trije ljudje so umrli, vključno s strelcem, ki si je po navedbah policijskih virov sodil sam, poročata britanski BBC in ameriški medij CBS News.

Ameriški mediji poročajo še o približno 20 ranjenih, deset naj bi jih bilo v kritičnem stanju, zdravijo se v lokalnih bolnišnicah. Šest ranjenih otrok je v oskrbi v otroški bolnišnici v Minnesoti, je po navedbah BBC povedal predstavnik bolnišnice.

Policijski viri navajajo, da se je napad zgodil med jutranjo mašo za učence od vrtca do osmega razreda.

Na napad so se že odzvale tudi oblasti v ZDA. Predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da so ga obvestili o napadu, da so na prizorišče že prispele ekipe zveznega preiskovalnega urada FBI in da bo Bela hiša še naprej spremljala dogajanje.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dodala, da tudi njeno ministrstvo spremlja dogajanje in da bodo več informacij objavili takoj, ko bodo na voljo. | Foto: Reuters Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dodala, da tudi njeno ministrstvo spremlja dogajanje in da bodo več informacij objavili takoj, ko bodo na voljo. Foto: Reuters

Senatorka iz zvezne države Minnesota Amy Klobuchar je medtem izrazila obžalovanje zaradi strašnega nasilja. "Molim za učence, učitelje in družine prizadetih, hvaležna pa sem tudi reševalcem, ki so prvi posredovali na kraju dogodka," je dodala.

