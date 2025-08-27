Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sreda, 27. 8. 2025, 7.15

26 minut

Osumljenec za streljanje v avstralski Viktoriji še vedno na begu

Avtorji:
R. K., STA

avstralska policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Avstralska policija še vedno išče osumljenca, ki naj bi v torek v kraju Porepunkah v zvezni državi Viktorija s strelnim orožjem ubil dva policista, enega pa ranil. Po navedbah policije je moški, šlo naj bi za 56-letnika, močno oborožen, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Iskanje se bo nadaljevalo, dokler ga ne najdemo," je zagotovil policijski komisar v Viktoriji Mike Bush. Prebivalce mesta je opozoril, da je domnevni storilec močno oborožen in nevaren, zato jih je pozval, naj se do njegovega prijetja zadržujejo doma.

Po poročanju lokalnih medijev je osumljenec 56-letni moški, ki je na podeželskem posestvu, na katerem je v torek prišlo do streljanja, živel v avtobusu. Opisujejo ga kot radikaliziranega zagovornika teorij zarot. Bil naj bi samooklicani t. i. suvereni državljan, kar je oznaka za nekoga, ki verjame, da zakoni zanj ne veljajo.

Na naslovu, kjer se je zgodil incident, so policisti sicer nameravali izvršiti nalog za preiskavo, povezano s spolnimi prestopki, nakar je izbruhnilo streljanje.

