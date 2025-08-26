Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 8. 2025,
10.10

Osveženo pred

2 minuti

Avstralija policija

Torek, 26. 8. 2025, 10.10

2 minuti

V streljanju v Avstraliji ubita dva policista

Avtorji:
R. K., STA

policija, avstralska policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V streljanju na podeželski posesti v kraju Porepunkah v avstralski zvezni državi Viktorija sta danes življenje izgubila dva policista, eden pa je bil hudo ranjen, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec je na begu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Domnevamo, da je storilec zapustil posest in trenutno ni znano, kje je," je sporočila policija in dodala, da okoliščine dogodka še preiskujejo. Prebivalce Porepunkaha je pozvala, naj do prijetja storilca ostanejo doma.

Policijski komisar Mike Bush je pozneje pojasnil, da je ranjeni policist utrpel strelno rano v spodnjem delu telesa in da trenutno prestaja operacijo, navaja britanski BBC.

Na naslovu, kjer se je zgodil incident, so hoteli policisti po poročanju avstralskih medijev izvršiti nalog za preiskavo, povezano s spolnimi prestopki. Domnevni storilec naj bi bil samooklicani t. i. suvereni državljan, kar je oznaka za nekoga, ki verjame, da zakoni zanj ne veljajo.

Avstralija policija
