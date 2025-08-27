ZDA naj bi bile po koncu vojne v Ukrajini v okviru načrta zahodnih držav za zagotavljanje varnosti pripravljene pomagati z obveščevalnimi podatki ter podporo pri nadzorovanju terena in izgradnji zračnega ščita evropskih držav za Ukrajino, je ob sklicevanju na evropske in ukrajinske vire v torek poročal časnik Financial Times.

V okviru prizadevanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne so nedavno stekli tudi pogovori med ameriško in evropsko stranjo o varnostnih jamstvih za Ukrajino po morebitnem mirovnem dogovoru in končanju vojne.

ZDA svojih vojakov ne bodo pošiljale v Ukrajino

Glavni del odgovornosti naj bi prevzele evropske države, ki so pripravljene tja celo napotiti svoje vojake. ZDA to možnost izključujejo, naj pa bi vendarle nudile določeno pomoč in sodelovale pri usklajevanju. Trump je do zdaj med drugim že omenil možnost zračne podpore.

Kot zdaj poroča FT, so visoki predstavniki ameriške administracije evropskim kolegom v več pogovorih dejali, da bi lahko Washington pomoč prispeval tudi v obliki obveščevalnih podatkov, nadzora in izvidništva, poveljevanje in nadzora ter prispevkov k zračni obrambi.