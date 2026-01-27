Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L., STA

27. 1. 2026,
22.19

Domžale uradno izstopile iz lige

NZS potrdila: Prva liga Telemach se nadaljuje z devetimi klubi

Domžale so 21. januarja NZS obvestile, da so vložile predlog za začetek stečajnega postopka.

Domžale so 21. januarja NZS obvestile, da so vložile predlog za začetek stečajnega postopka.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je dobila tudi uradno obvestilo o prenehanju delovanja članske ekipe Domžal in potrdila, da bo v Prvi ligi Telemach v spomladanskem delu nastopalo le devet klubov. Devetouvrščeni bo na koncu igral dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi z drugouvrščenim iz 2. slovenske lige.

Pri NZS so poudarili, da so obvestilo o prenehanju domžalskega delovanja sprejeli z velikim obžalovanjem. Dodali so, da je bila NZS v zadnjih mesecih seznanjena s položajem kluba in je z njegovimi predstavniki opravila več razgovorov, a "pri obravnavi takšnih primerov je NZS dolžna ravnati skladno z veljavnimi predpisi in v okviru svojih pristojnosti, pri čemer v javnosti ne komentira poslovnih odločitev posameznih klubov".

"Poudarjamo, da so nogometni klubi samostojni pravni subjekti, odgovorni za svoje poslovanje. Vloga NZS je zagotavljanje pravilnega in enotnega izvajanja tekmovalnih in licenčnih pravil ter sprejemanje potrebnih odločitev za zaščito integritete tekmovanj in pravic vseh deležnikov, pri čemer v komunikaciji vedno izhajamo iz preverjenih dejstev in jasno opredeljenih ukrepov," so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.

Na NZS so novico o izstopu domžalskega kluba sprejeli z obžalovanjem.

Jesenski rezultati se priznajo

Domžalčani so NZS 21. januarja pisno obvestili o tem, da so dan pred tem na sodišče vložili predlog za začetek stečajnega postopka in da tekmovanja v 1. SNL ne bodo nadaljevali. Kot so pojasnili na zvezi, v skladu s tekmovalnim pravilnikom velja, da če ekipa preneha tekmovati po končani jesenski sezoni, vendar pred prvim krogom spomladanske sezone, se do tedaj doseženi rezultati priznajo.

Pri zvezi so dodali še, da so v okviru rednega licenčnega postopka za tekmovalno sezono 2025/26, ki se je začel 1. januarja 2025 in končal 31. maja 2025, pristojni organi, kot sta licenčni oddelek in komisija za licenciranje nogometnih klubov, opravili celovit pregled licenčne dokumentacije NK Domžale.

Odstop tudi iz mladinskih tekmovanj

"Pri temeljitem pregledu predložene dokumentacije niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi vplivale na izpolnjevanje licenčnih kriterijev. To pomeni, da je NK Domžale, kot prosilec za licenco, izpolnil vse kriterije za poravnavanje obveznosti v skladu s Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti."

Jesenski rezultati Domžal v Prvi ligi Telemach bodo obveljali.

Prav tako je pooblaščeni revizor s strani NK Domžale potrdil, da je finančni kriterij, ki se nanaša na prihodnje finančne informacije, v celoti izpolnjen ter da je prosilec za licenco sposoben časovno neomejeno nadaljevati svoje delovanje za obdobje, za katero se licenca izdaja, to je do konca tekmovalne sezone 2025/26, so dodali pri NZS.

So pa pri Domžalah danes NZS naknadno obvestili tudi o odstopu iz mladinskih tekmovanj pod okriljem NZS.

Domžale Prva liga Telemach NZS
