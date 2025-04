Pomočnik Hansija Flicka izgubil živce in se znesel nad računalnikom #video

Kako nervozno se lahko doživljajo zaključki tekem z ogromnim vložkom, dokazuje tudi prizor iz Barcelone. Igral se je sodnikov podaljšek, rezultat med vodilno Barcelono in Celto je bil 3:3, nato pa je v kazenskem prostoru gostov padel Dani Olmo. V domačem taboru so pričakovali, da bo sodnik pokazal na belo točko. Ko pa delivec pravice tega ni storil, se je trener vratarjev Barcelone v jezi in razočaranju znesel nad tabličnim računalnikom in ga besno vrgel ob tla. Pri dejanju so ga ujele tudi televizijske kamere.