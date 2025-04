Težave za Jana Oblaka, zgodovinski podvig pod resnim vprašajem

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak v tej sezoni z Atleticom ne bo osvojil klubske lovorike, za nameček pa lahko ostane tudi brez tistega, kar se je še pred nekaj meseci zdela varna stava. Spogleduje se namreč že s šestim priznanjem zamora, s čimer bi poskrbel za nov absolutni španski rekord, a si je v zadnjih tednih ob skromnejših rezultatih Simeonejeve čete in večjem številu prejetih zadetkov poslabšal statistiko do te mere, da bi lahko ostal brez dragocene nagrade.

Ko je Atletico pred meseci nanizal rekordnih 15 zmag, je v rdeče-belem delu Madrida rasel optimizem, saj je Simeonejeva četa vztrajala v boju kar za tri lovorike. Zdaj je na Metropolitanu marsikaj drugače. Optimizma ni več. Slabši rezultati, po katerih je Atletico za vodilno Barcelono v prvenstvu zaostal okroglih deset točk, do konca pa je le še šest krogov, slovo iz pokalnega tekmovanja v polfinalu proti Blaugrani ter boleč izpad v osmini finala lige prvakov proti madridskemu Realu so pokvarili načrte Janu Oblaku in ekipi.

Prednost pred Sorio se topi, Courtois pa ...

Jan Oblak je v bogati karieri priznanje zamora osvojil že petkrat. To je rekord, ki si ga deli z dvema nekdanjima vratarjema Barcelone (Victor Valdes in Antoni Ramallets). Foto: Reuters Škofjeločanu se vseeno še vedno nasmiha tolažilna nagrada, ki bi zelo odmevala na Pirenejskem polotoku, saj je izkušeni čuvaj mreže iz Slovenije še vedno na prvem mestu kandidatov za osvojitev priznanja zamora. Njegova prednost pred tekmeci je bila še nedolgo nazaj ogromna, saj je denimo v uvodnih 25 nastopih v la ligi v tej sezoni prejel le 16 zadetkov, nato pa se je začelo zapletati.

Na zadnjih šestih srečanjih je moral nekdanji vratar Olimpije in Benfice po žogo v svojo mrežo kar 11-krat, s čimer si je krepko pokvaril statistiko. Resda je še vedno uradno prvi (27 zadetkov na 31 tekmah – povprečje 0,87 na tekmo), a se je najbližji zasledovalec, prvi vratar Getafeja David Soria, močno približal (29/32 – 0,91), Oblaka pa lahko še veliko bolj skrbi podatek, da se bo kmalu v boj za priznanje zamora enakopravno vključil tudi Thibaut Courtois. Belgijec, ki se za razliko od Oblaka še poteguje za dvojno špansko krono, je branil na 26 tekmah in prejel le 22 zadetkov, tako da je njegovo povprečje 0,84 boljše od tistega, s katerim se lahko pohvali vratar Atletica.

Thibaut Courtois potrebuje še dva prvenstvena nastopa v tej sezoni in bo lahko kandidiral za osvojitev priznanja zamora. Foto: Guliverimage

Ker se lahko za priznanje zamora potegujejo zgolj tisti vratarji, ki v sezoni branijo vsaj 60 minut na 28 tekmah španskega prvenstva, bo Courtois kmalu zadostil temu kriteriju. Do konca sezone je namreč še šest krogov, Real, ki se poteguje za naslov in za Katalonci zaostaja štiri točke, pa bo zagotovo vztrajal pri tem, da med vratnicama stoji najboljši vratar, kar ga premorejo na Santiago Bernabeuu. Če bo tako Courtois v sodelovanju z obrambno vrsto Reala ob koncu sezone uspešnejši od stanovskih kolegov pri Atleticu, bo tako na lestvici kandidatov za osvojitev priznanja zamora zasedel prvo mesto, Oblaku pa bo spodletel načrt, da bi se v sezoni, v kateri z Atleticom ne bo osvojil klubske lovorike, zapisal v zgodovino kot prvi vratar s šestimi osvojenimi ''zamorami''.

Courtois bo med tednom v 33. krogu v sredo zvečer gostoval pri mestnem tekmecu Getafeju, Oblaka pa dan pozneje čaka domača tekma s prav tako madridskim klubom Rayo Vallecano.