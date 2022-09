Novo: videti je kot renault, a to ni #foto

Mitsubishi bo v Evropi še naprej ponujal svojega kompaktnega športnega terenca oziroma križanca. ASX je bil do zdaj oblikovno dokaj samosvoj avtomobil, zdaj pa je na platformi naveze Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-B dobil izrazito poudarjene linije Renaultovega capturja. Tudi izdelovali ga bodo v Renaultovi tovarni v Valladolidu v Španiji.

Foto: Mitsubishi

Tri velikosti motorja, na voljo tudi hibridi

ASX bo na voljo s klasičnimi bencinskimi motorji, prav tako pa s hibridnim in priključnohibridnim pogonom. Med motorji so litrski bencinski trivaljnik z močjo 67 kilovatov, nato pa še 1,3-litrski štirivaljnik (103 ali 116 kilovatov) in oba hibrida na osnovi 1,6-litrskega bencinskega motorja. Pri priključnem hibridu znaša sistemska moč 117 kilovatov, uradni električni domet znaša do slabih 50 kilometrov.

Za prenos moči skrbita ali ročni šeststopenjski ali sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko.

Mitsubishi za racionalne voznike

Avtomobil bo že serijsko dobro založen z varnostnimi sistemi (prepoznava prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili, lane assist …), v notranjosti bo več velikosti zaslonov. Osrednji bo v osnovnih različicah postavljen vodoravno, pri bolje opremljenih vozilih pa bo stal pokončno.

Mitsubishi model ASX sicer izdeluje od leta 2010, ko so ga najprej ponudili na Japonskem. Na nekaterih trgih se je model imenoval RVR ali celo outlander sport.

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi