Uradno: prihajajo Mitsubishijev "clio", Nissanov "renault 5" …

Renault, Nissan in Mitsubishi so preuredili razmerja znotraj svoje poslovne naveze, ki v Evropi napoveduje tudi nekaj novih avtomobilov. Nissan bo investiral v Renaultov električni program, skupaj z Mitsubishijem pa nekatere modele razvil na obstoječih platformah in za skoraj polovico zmanjšal razvojne stroške.

Renault bo bistveno zmanjšal svoj lastniški delež v Nissanu, in sicer s 43 na 15 odstotkov. Toliko znaša Nissanov delež v Renaultu in tako bosta zdaj medsebojno primerljiva. Nissan se je zavezal, da bo v Renaultovi novi poslovni enoti Ampere za električna vozila in programske storitve odkupil do 15 odstotkov lastniškega deleža.

Renault bo posodil platforme za nove nissane in mitsubishije

V Evropi bodo vse tri znamke še tesneje sodelovale in si za nove modele delile platforme. To velja predvsem za izkoristek Renaultovih platform. Tako bo na osnovi novega električnega renaulta 5 nastala tudi nova električna nissan micra. Ta si bo s petko delila 80 odstotkov delov, razvojni stroški za Nissan pa bodo 40 odstotkov nižji.

Na ceste električna micra prihaja leta 2026. Renault in Nissan bosta sodelovala tudi pri avtomobilih segmenta C, ki pa na cesto prihajajo po letu 2026. Enako bosta skupaj razvila tudi novi električni kombi oziroma lahko gospodarsko vozilo.

Mitsubishi bo osnovo clia in capturja uporabil za svoja modela colt in ASX. Oba modela bodo izdelovali v Turčiji in Španiji, električno micro pa v Franciji. O domnevnem novem modelu za novomeški Revoz za zdaj ni informacij.