Izkoristite dvojno subvencijo za nakup toplotne črpalke MITSUBISHI ELECTRIC do konca marca

Toplotne črpalke so postale sinonim za sodobno, učinkovito in trajnostno ogrevanje doma. Raziskave kažejo, da so primerne za večino objektov in so prva izbira pri novogradnjah ter učinkovita alternativa zastarelim kotlom pri prenovah. Zakaj so tako priljubljene? Zaradi izjemne učinkovitosti, nizkih stroškov obratovanja, trajnosti in pozitivnega vpliva na okolje. Če ste v fazi nakupa, vsekakor ne spreglejte zelene subvencije , ki jo lahko pridobite le do konca marca in je neodvisna od subvencije Eko sklada.

Foto: REAM

Zanesljive in visokoučinkovite toplotne črpalke Mitsubishi Electric zagotavljajo optimalno ogrevanje v vsakem okolju. Primerne so tako za stanovanjske kot poslovne objekte. Njihovi seriji Ecodan in Zubadan sta opremljeni s sodobno invertersko tehnologijo, zagotavljata nizko porabo električne energije in omogočata natančen nadzor ciljne temperature za udobno in varčno ogrevanje. Toplotne črpalke Mitsubishi Electric tvorijo celovit ogrevalni sistem in zagotavljajo vse ključne komponente za ogrevanje ali hlajenje.

Do konca marca pri nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric poleg subvencije Eko sklada pridobite še zeleno subvencijo v vrednosti do 750 evrov. Zeleno subvencijo odobrita podjetje REAM d.o.o., uradni uvoznik in distributer, ter principal Mitsubishi Electric in se razlikuje glede na kombinacijo toplotne črpalke.





Kaj upoštevati pred izbiro ogrevalnega sistema?

Pri izbiri ogrevanja je ključno razmisliti o potrebah vašega doma in se posvetovati s strokovnjaki. Prostorske zahteve, razpoložljivost subvencij in pripravljenost sistema na prihodnost z uporabo obnovljivih virov energije so dejavniki, ki jih je danes treba upoštevati. S stalnim naraščanjem cen energentov je postalo bistveno najti sistem, ki bo učinkovit, okolju prijazen in bo obenem omogočal udobno bivanje brez visokih stroškov.

Zadnji podatki raziskave REUS* kažejo, da kar 81 odstotkov slovenskih potrošnikov razmišlja o učinkoviti rabi energije. Če k temu dodamo še občutno povišanje življenjskih stroškov, ni presenetljivo, da so toplotne črpalke najpriljubljenejša izbira, ko gre za ogrevanje doma.

S toplotno črpalko do udobnega bivanja in finančnih prihrankov

Z izkoriščanjem naravnih virov, kot so zrak, voda ali zemlja, za ogrevanje in hlajenje prostorov so toplotne črpalke izjemno učinkovite. Njihova učinkovitost se meri s tako imenovanim grelnim številom COP, ki predstavlja razmerje med porabljeno električno energijo in proizvedeno. Višje kot je število, učinkovitejša je naprava. Načeloma pa velja, da toplotna črpalka za vsak kilovat električne energije pridobi več kilovatov toplote. To pomeni precej manjšo porabo energije v primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi, kar predstavlja tudi nižje stroške ogrevanja.

Foto: Shutterstock

Poleg tega zaradi uporabe obnovljivih virov toplote toplotne črpalke prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in obremenitve okolja, kar je pomembno zlasti v luči boja proti podnebnim spremembam in ohranjanju okolja.

Strokovna montaža zagotavlja dolgo življenjsko dobo

Enostavna montaža toplotne črpalke zahteva natančno načrtovanje in pravilno namestitev tako zunanje kot notranje enote ter njuno povezavo. Pravilna montaža zagotavlja zanesljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in energetsko učinkovito ogrevanje doma. Montažo zato prepustite strokovnjakom z izkušnjami, ki vam bodo znali tudi svetovati pri optimalni postavitvi.

Vabljeni na Hišni sejem REAM Med 6. in 9. marcem 2024 ste vabljeni v razstavni prostor podjetja REAM, kjer si lahko v živo ogledate toplotne črpalke vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Vabljeni na strokovno svetovanje in pomoč pri izbiri optimalne naprave za vaš dom. Poleg svetovanja in visokokakovostnih naprav poskrbijo tudi za poprodajno izkušnjo z lastno servisno mrežo. In ne skrbite, povežejo vas s svojimi poslovnimi partnerji – monterji, ki bodo poskrbeli od svetovanja do končne montaže po celi Sloveniji. Kaj še lahko pričakujete na hišnem sejmu: predstavitev klimatskih naprav,

informacije o toplotnih črpalkah,

vse o prezračevalnih napravah,

brezplačno parkirišče pred stavbo in

prost vstop.

Stroške naložbe zmanjšajte s subvencijami

Kljub mnogim prednostim, marsikoga morda ustavi začetna naložba, je pomembno razmisliti tudi o morebitnih pomanjkljivostih toplotnih črpalk. Na primer nekateri modeli lahko zahtevajo večje začetne naložbe ali posebne pogoje za montažo. Pri nakupu je zato ključno upoštevati potrebe vašega doma in se posvetovati s strokovnjaki.

Če vas skrbi začetni strošek nakupa toplotne črpalke, pomislite na dolgoročne prihranke, ki jih bo ta prinesla. Dobra novica je, da so tudi v letu 2024 na voljo subvencije Eko sklada, ki lahko znašajo do 20 odstotkov priznanih stroškov za vgradnjo toplotne črpalke v novi objekt oziroma do največ tisoč evrov. Pri zamenjavi ogrevalnega sistema pa lahko subvencija doseže do 40 odstotkov ali največ 2500 evrov.

Do konca marca lahko poleg subvencije Eko sklada izkoristite zeleno subvencijo, in sicer pri nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s katero pri nakupu prihranite tudi do 750 evrov. Več na www.ream.si.