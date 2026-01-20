V novi Lidlovi trgovini na Planini v Kranju je v ponedeljek okoli opoldneva s stropa nad prodajnimi policami nenadoma odpadla celotna instalacija svetil. Dogodek bi lahko imel hude posledice, a se je na srečo končal brez poškodb.

Po navedbah priče, ki je dogodek objavila na družbenem omrežju Facebook, se je incident zgodil okoli 11.30 ure. V času padca svetil v neposredni bližini na srečo ni bilo ne kupcev ne zaposlenih, kar je preprečilo najhujše. Priča je objavi priložila tudi fotografijo prizora po nesreči in opozorila, da bi bil izid lahko bistveno hujši, če bi se dogodek zgodil v bolj obremenjenem delu dneva.

Foto: Facebook

V Lidlu so za časnik Večer dogodek potrdili. Sporočili so, da trenutno še poteka ugotavljanje vzrokov za nenadni izpad stropne instalacije. Pojasnili so, da so zaposleni takoj po dogodku zavarovali območje in o tem obvestili pristojne službe ter interne oddelke, ki so nemudoma začeli izvajati potrebne ukrepe za sanacijo poškodovanega dela trgovine. Poudarili so, da nihče od kupcev ali zaposlenih ni bil poškodovan.

Iz Lidla so dodatno pojasnili, da bodo izvedli vse potrebne ukrepe, da se podobno ne bi ponovilo ter da bo trgovina čim prej ponovno v celoti delovala. Pri tem izpostavljajo, da je varnost kupcev in zaposlenih zanje na prvem mestu.

Novo trgovino odprli septembra

Incident je sprožil dodatna vprašanja tudi zato, ker gre za relativno nov objekt. Lidlova poslovalnica na Cesti 1. maja na Planini je bila odprta septembra lani in je tretja trgovina te verige v Kranju. Objekt je bil ob odprtju predstavljen kot sodobna trgovina z naprednimi tehničnimi rešitvami, zaradi česar se pojavljajo ugibanja, ali bi bil padec svetil lahko posledica tehničnih napak ali pomanjkljivosti pri izvedbi del.