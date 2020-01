Sodišče zalezovalko Maria Galuniča poslalo na psihiatrično zdravljenje

Težave so se začele leta 2000, ko je zalezovalka televizijskemu voditelju Mariu Galuniču, s katerim sta živela v istem bloku, začela pošiljati ljubezenska pisma, ga obiskovati in mu slediti. Včeraj pa je okrajno sodišče v Ljubljani po pisanju Dnevnika odločilo, da mora zalezovalka na zdravljenje.

Poslala mu je več tisoč elektronskih sporočil

Televizijski zvezdnik je sicer sodišču tudi predložil dokaze, več tisoč elektronskih sporočil in sporočil prek družbenih omrežij. Zalezovalka mu je namreč pisala, kako ga ljubi, da želi imeti z njim otroka in si ustvariti družino. Sodnica Barbara Klajnšek je v obrazložitvi sodbe dejala, da je bil oškodovani prepričljiv ter vidno prestrašen in pretresen.

Pravi, da ga ima le rada

Obdolžena se je sicer zagovarjala, da ima zvezdnika rada in da ni tista, ki jo je treba zdraviti, temveč, da mora na zdravljenje Galunič. Sodnica jo je morala po pisanju medija tudi večkrat poslati na hodnik, ker se ni mogla umiriti.

Sodnica je sicer odločila, da obdolžena izpolnjuje vse znake kaznivega dejanja zalezovanja, a ker sodišče neprištevne osebe ne more obsoditi, je sledilo tožilstvu, ki je predlagalo zdravljenje v psihiatrični ustanovi.

Groza, s katero se je soočal dvajset let

Galunič je sicer pred kratkim v eni od oddaj na TV Slovenija povedal, da se s to grozo sooča že približno dvajset let in da se še zmerja počuti nemočnega. "Ne mene ne tebe, kogarkoli država ne zna ali ni sposobna zaščititi povsem. Nate se spravi psihopat, kot se je name, in to izraža na najbolj nemogoče načine, čeprav se meni zdi dovolj hudo, da ti nekdo pošlje pismo, ki ga ne želiš, kaj šele, da stoji pred vrati tvojega doma in to dan za dnem, leto za letom," je bil takrat odkrit Galunič.