Slovenski junak Dakarja v pretresljivem pismu: Požar nam je vzel skoraj vse

Slovenski junak relija Dakar Toni Mulec in njegova družina preživljajo težke trenutke. "Požar nam je vzel skoraj vse, kar so moji starši gradili vse življenje." Na žagi Mulec v vasi Legen je zagorelo 21. novembra. "Čeprav smo izgubili vse stroje, orodje, kamione in avtomobile, nam je le ostala streha nad glavo. Predvsem pa smo vsi živi in zdravi, kar največ šteje." V pretresljivem sporočilu, ki ga je objavil na Facebooku, se je zahvalil gasilcem, sosedom in prostovoljcem, ki pomagajo njegovi družini z delom in donacijami.

Toniju Mulcu so sovaščani že večkrat priskočili na pomoč in so mu tudi zdaj, ko z družino preživljajo težke trenutke po požaru. Foto: KN media/STA V jutranjih urah 21. novembra je zagorelo na družinski žagi v Legnu pri Slovenj Gradcu. Z ognjem se bojevalo več kot 60 gasilcev. Škoda je ogromna. Tako kot so sovaščani in prijatelji Toniju Mulcu priskočili na pomoč pri zbiranju sredstev za nastop na dosedanjih treh Dakarjih, so mu tudi zdaj. Za družino zbira denarna sredstva Rdeči križ Slovenije – OZ Slovenj Gradec. Prvič po katastrofi se je oglasil tudi Toni ter na Facebooku zapisal pretresljivo in obenem ganljivo pismo.

Na začetku novembra je Mulec sporočil, da bo na prihajajočem reliju Dakar dirkal s številko 16. To bo njegov četrti nastop na najtežji vzdržljivostni dirki na svetu. Prvič je bil 24. v razvrstitvi vseh motoristov, lani 15. in letos januarja 13. V seštevku voznikov razreda rally 2 pa je bil četrti. "O tem nisem želel javno govoriti, a ker je zadeva obsežnejša in ker me psihično še vedno ne izpusti iz rok, moram to deliti z vami," je Mulec začel obsežen zapis. Ko je zagorelo, je bil sam v Tuniziji na treningu. "Po pogovoru z Miho sem ugotovil, da nas je doma pokosil požar, ki nam je vzel skoraj vse, kar so moji starši gradili vse življenje. Puf in vse izgine pred tvojimi očmi."

"Smo pa vsi živi in zdravi, kar največ šteje"

Toni Mulec na domači žagi v Legnu. Foto: Grega Valančič/Sportida "Ne vem, kaj je težje, gledati z lastnimi očmi ali biti nemočen daleč stran, ko ti doma ognjeni zublji neusmiljeno jemljejo plod dolgoletnega dela." Ker je bil v Tuniziji s svojim avtomobilom, niti ni mogel predčasno dobiti vozovnice za trajekt, da bi se vrnil domov in pomagal. "Pomirjale so me le misli na to, na kar sem izjemno ponosen in hvaležen, da se je zbralo toliko ljudi, ki so takoj priskočili na pomoč pri čiščenju po požaru. To nam je vsem domačim pomenilo ogromno."

"Po verjetno eni najdaljših poti domov sta me pričakali praznina in realnost, ki nas je doletela. Čeprav smo izgubili vse stroje, orodje, kamione in avtomobile, nam je le ostala streha nad glavo. Predvsem pa smo vsi živi in zdravi, kar največ šteje." Pogorišče so do danes pospravili, a zdaj morajo začeti iz ničle. "Ko pa vidiš, koliko dobrih ljudi nam vsak dan potrka na vrata in pomaga na takšen ali drugačen način, in ko spoznaš, da smo kljub številnim solzam obkroženi s pozitivno energijo, gre lažje naprej, dan za dnem."

"Po treningu sem bil psihično in fizično povsem izčrpan"

Lani je Dakar prvič končal v prvi petnajsterici. Foto: RallyZone Toni Mulec se je z veliko težavo vrnil na trening na motor. "Bilo mi je težko, glava me ni spustila. Po treningu sem bil psihično in fizično povsem izčrpan, a na koncu vesel, da sem prebil led, se sprostil in oddelal to, za kar sem tukaj. Pred mano je še nekaj treningov, da postavim misli nazaj na pravo pot in oddelam stvari po prvotnem načrtu."

"Želel bi se zahvaliti vsem gasilcem, sosedom in prostovoljcem, ki so pomagali moji družini z delom ali donacijami. To je velik obliž na rano in ogromna spodbuda za naprej. Poleg zbiranja sredstev pri Rdečem križu so moje majice, ki so bile namenjene Dakarju, še vedno v prodaji. Celoten izkupiček pa gre mojim staršem in bratu Mihu, ki so izgubili največ, za lažji nov začetek. Iz srca hvala vsem, ki nam stojite ob strani!"