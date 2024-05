Skok v poletje s hit koktajlom Limonce Spritz

Penina je tekla v potokih, limonce so posladkale razigrane mehurčke v kozarcih. Odprli smo poletno sezono in uspešno predstavili koktajl hit Limonce Spritz.

Na Vrtu Lili Novy sta vinska klet Puklavec Family Wines in podjetje Atlantic Grupa predstavila nov osvežilni koktajl Limonce Spritz. Koktajl, ki Italijo osvaja že več kot 30 let, je vedno bolj priljubljen tudi v Sloveniji, saj gre za osvežilno pijačo, ki se odlično poda v poletnih dneh. Peninski mehurčki Jeruzalem Ormož in Limonce so na t. i. afterwork druženju otvorili poletno sezono.

Goste sta pozdravila predstavnika kleti Puklavec Family Wines Borut Klanjšek in Atlantik Grupe Tanja Gosar. Ob zvokih glasbe DJ-a in spremljavi saksofonista so obiskovalci preizkušali različne koktajle. Prav za ta dogodek pa je svetovno priznana barmanka Draga Kepeš zmešala nov okus koktajla, ki ga je poimenovala Dreamy Frozen.

Naj z vami še podelimo recept za najbolj osvežilni koktajl tega poletja: 40 ml Stock Limonce 90 ml penine Jeruzalem Ormož (Brut ali Sec) 60 ml gazirane vode 20 ml limoninega soka Led Limone in meta za dekoracijo.

