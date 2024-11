Uspešno nazdravili Martinu in letini 2024

V družbi prijateljev in ljubiteljev vina Puklavec Family Wines smo nazdravili največjemu vinskemu prazniku, ko se mošt spremeni v vino, martinovemu in letini 2024.

V kleti Puklavec Family Wines smo ob Martinovanju 2024 še enkrat dokazali, zakaj si svojo strast do vrhunskih vin delimo s številnimi ljubitelji vina doma in v tujini. Obiskovalci so uživali v nepozabnem vinskem doživetju, ki je združilo vrhunska vina, kulinarične mojstrovine in dobro zabavo.

Na ekskluzivni zabavi so gostje imeli priložnost okusiti penine in vina, ki odražajo edinstvenost vinorodnih leg ter predanost družine Puklavec kakovosti in tradiciji. Med vrhunci dogodka so bile posebej izpostavljeni penine, vina iz premium linije Seven Numbers in letošnje novosti.

Foto: Rok Deželak / Puklavec Family Wines d.o.o.

"V čast nam je, da lahko delimo bogato dediščino svojega vinorodnega območja s toliko ljubitelji vina in partnerji," je pozdravil goste in povedal Gorazd Bedenčič, direktor Puklavec Family Wines. "Dogodki, kot je ta, so priložnost, da se povežemo s svojimi zvestimi partnerji ter ustvarimo skupnost, ki spoštuje kakovost, tradicijo in inovacije v vinarstvu."

Dogodek je povezoval Peter Poles, ki je prireditev začel ob zvokih poletnega hita Brajde. Na odru je gostil lastnico kleti Tatjano Puklavec, direktorja Gorazda Bedenčiča, glavnega enologa Luko Radićka in prvega vinogradnika Branimirja Žličarja. Voditelj je z vinsko kraljico Sandro Vučko simbolično mošt spremenil v vino. Da so gostje zaplesali pozno v noč, je poskrbela glasbena skupina POP Delux.

Foto: Rok Deželak / Puklavec Family Wines d.o.o.

Klet Puklavec Family Wines letos slavi 90 let in z bogato vinarsko dediščino ponuja izjemna vina in nepozabna doživetja za vse ljubitelje vrhunskega vina.

Naročnik oglasnega sporočila je PUKLAVEC FAMILY WINES D.O.O.