Dobrodelno obarvani gurmanski izdelki Deluxe in vinska ponudba Lidlove vinoteke sta popoln par

Lidl Slovenija je predstavil gastronomsko in vinsko ponudbo iz nabora premium izdelkov Deluxe in vin iz Lidlove vinoteke . Ob tej priložnosti so v sodelovanju s Puklavec Family Wines lansirali novo penino Gold Edition, ki je bila ustvarjena posebej za Lidl Slovenija. V podjetju so ponosni, da izdelke praznične linije Deluxe že 11. leto zapored spremlja tudi dobrodelna nota , saj del sredstev od nakupa izdelkov namenijo za pomoč otrokom in mladostnikom. Letos bodo donacijo namenili Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS) za nakup prilagojenih učnih pripomočkov.

Ekskluzivne menije, sestavljene iz premium izdelkov Deluxe ter pripadajoče vinske spremljave iz Lidlove vinoteke, so lahko povabljenci okušali na dogodku v Antiq Hotelu v Ljubljani. Kot izpostavljajo v Lidlu Slovenija, so želeli ustvariti popolne kombinacije kulinaričnih presežkov in ustrezne vinske spremljave.

"Ko smo snovali dogodek, smo se spraševali, kaj nam predstavlja popolni par. Za nas v Lidlu Slovenija sta to zagotovo krožnik in kozarec. Oba seveda polna. Zato smo ustvarili popolne pare in okušali samo za to priložnost ustvarjene kombinacije naših izdelkov in vrhunskih vin," je uvodoma povedala Anita Srac, vodja področja marketing v Lidlu Slovenija.

Zbrane je na dogodku nagovorila tudi someljejka, vinska akademkinja in direktorica Gault & Millau Slovenija Mira Šemić, ki je predstavila osnove pravilnega spajanja hrane in vina. Na meniju so se znašli škotski dimljen losos s pistacijami, kengurujevi in nojevi zrezki, najrazličnejši prvovrstni siri, vrhunska grška ter italijanska olivna olja in drugi Deluxe izdelki. Kulinarične dobrote so pospremila vina iz Lidlove vinoteke, ki prihajajo iz Avstralije, Francije, Španije in Slovenije.

Poglejte si utrinke z dogodka:

Penina Gold Edition posebej za Lidl Slovenija

Vrhunec Lidlove pogostitve je bila predstavitev penine Gold Edition, ki je nastala v sodelovanju Lidla Slovenija in vinske kleti Puklavec Family Wines. Penina Gold Edition je sestavljena iz mešanice vin chardonnay in beli pinot, pridelanih iz grozdja trt, ki so svoje korenine pognale na s soncem obsijanih ormoških gričih vinske kleti Puklavec Family Wines, ene izmed vodilnih slovenskih vinskih kleti.

Izdelki Deluxe že enajsto leto zapored z dobrodelno noto

Ob izteku leta Lidl Slovenija v okviru prodaje izdelkov blagovne znamke Deluxe tradicionalno del sredstev podari v dobrodelne namene. Letos jih bodo namenili Centru IRIS, kjer se šolajo slepi in slabovidni otroci od vrtca do srednje šole ter otroci z avtizmom.

Z zbranimi sredstvi za nakup prilagojenih učnih in izobraževalnih pripomočkov jim bo Lidl Slovenija omogočil bolj kakovosten in prilagojen učni proces. Letošnjo donacijo spremlja tudi prav poseben rakun, ki je glavna zvezda Lidlove mednarodne praznične kampanje. Rakun, ki ga vodi močan čut za pomoč skupnosti, v okviru kampanje sporoča, da lahko že majhne pozornosti naredijo velike spremembe in pomagajo ustvarjati čarobno razpoloženje. Tako je sporočilo Lidlove mednarodne kampanje Deluxe letos še posebej povezano z donacijo, saj je rakun v Lidlovih trgovinah po vsej Sloveniji na prodaj kot plišasta igrača, del sredstev od prodaje pa bo prav tako namenjen predstavljeni donaciji.